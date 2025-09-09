La historia del empresario chileno que perdió un juicio contra Pedidos Ya tras acusar a la empresa por supuesto uso indebido de la marca “Riders”

Este martes, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que, en primera instancia, rechazó una demanda de indemnización por el uso indebido de la marca registrada "Riders" que un empresario chileno presentó en contra de Pedidos Ya.

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que rechazó una demanda de indemnización por el uso indebido de una marca registrada que un empresario chileno presentó en contra de Pedidos Ya.

En la sentencia, la quinta sala del tribunal del alzada ratificó en todas sus partes el fallo de primera instancia, que consideró que no se encuentra probado el supuesto uso no autorizado de la marca “Riders”.

“Atendido el mérito de los antecedentes, se confirma, con costas, la sentencia apelada de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago”, dice el escrito.

Los detalles de la demanda en contra de Pedidos Ya

La sentencia a la que hace referencia el tribunal relata que el empresario chileno Braulio Zamora Rodríguez presentara una demanda civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley de Propiedad Industrial en contra de Pedidos Ya.

En el fallo, se lee que el mandante es un empresario y comunicador chileno que desde el año 2009 se ha dedicado al trabajo dentro del mundo de los deportes extremos a través de la marca Riders Chile, de la cual es titular.

Tras ello, expuso que, previo a esa fecha, “se notó una baja importante en la cantidad de clientes, lo cual asocia a la igualdad de nombres entre la marca del actor y la empleada por la sociedad demandada, lo que ha implicado un desvío en el flujo de la clientela, visitas y posicionamiento en la red de aquel”.

Menciona que la demandada utiliza el nombre comercial de Riders, “publicitándolo en diversas plataformas de internet, como Facebook, LinkedIn y en su sitio web, se dedica, como es de público conocimiento, al servicio de reparto a domicilio de diversos tipos de comidas, siendo en el mercado local una de las empresas más grandes del sector, teniendo una presencia y alcance en todo tipo de medios de comunicación y publicitarios, provocando una afectación a los derechos de su mandante”.

Indica que, siguiendo las etapas que supone el procedimiento de otorgamiento de concesión marcaria, el signo solicitado fue publicado en el Diario Oficial con fecha 10 de julio de 2020, sin que se dedujeran demandas de oposición en su contra, y que el Instituto Nacional de Propiedad (Inapi) aceptó el registro de la marca comercial.

“Sostiene que Pedidos Ya SpA, sin ningún tipo de autorización por parte de su mandante, hace uso de marcas de iguales características -Riders- para distinguir sus servicios, que resultan ser iguales a los protegidos por la marca de su mandante”, plantea la sentencia.

Y agrega: “Arguye que la demandada no posee facultades expresas por parte de su mandate para hacer uso de la marca comercial Riders, a través de la cual explota sus servicios”.

Incluso, con la finalidad de evitar tener que recurrir a la justicia, Zamora Rodríguez se contactó con Pedidos Ya por correo electrónico para informarles que la marca Riders Chile “se encontraba otorgada en concesión por diez años a su sociedad de comercio, otorgándoles un plazo prudente de cinco días para que dejara de hacer uso de dicha denominación para promocionar sus servicios, sin que ello haya ocurrido”.

Así las cosas, en la demanda civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley de Propiedad Intelectual se argumenta que “Pedidos Ya SpA ha lesionado los derechos de propiedad industrial e intelectual de los cuales es titular Braulio Francisco Zamora Rodríguez”.

También “que se ordene a Pedidos Ya SpA el cese inmediato de todos aquellos actos que importen una infracción a los derechos de propiedad industrial e intelectual de los cuales es titular Braulio Francisco Zamora Rodríguez”.

La respuesta de Pedidos Ya

En respuesta, Pedidos Ya descartó ser titular del dominio de Riders Chile, y que “para el improbable caso en que el tribunal estimara que su representada sí es titular del dominio de Riders Chile, en la especia no existe infracción de su parte, ni de la sociedad Pedidos Ya a la Ley sobre Propiedad Industrial, respecto de la marca registrada por Braulio Zamora Rodríguez”. Junto con ello, recalca que su negocio principal es el comercio online, específicamente el reparto de comidas y otros productos a domicilio.

El Cuarto Juzgado Civil de Santiago concluyó -lo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones de Santiago- que “la demandada -Pedidos Ya- no es la titular de una de las plataformas de internet a través de las cuales se atribuye por el actor el uso indebido de la marca de la cual es titular”.

Por lo mismo, sumado a otros argumentos, el tribunal decidió rechazar en todas su partes la demanda civil de indemnización de perjuicios por infracción a la Ley de Propiedad Industrial presentada por Zamora Rodríguez en contra de Pedidos Ya.