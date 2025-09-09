El solitario final del “Hombre Bolsa” de Las Condes: a los 65 años confirman la muerte de la leyenda urbana que deambulaba por las calles de Santiago

Tras años de deambular por Las Condes y otras comunas de Santiago con su característica vestimenta con bolsas de basuras, Guillermo Sandoval, conocido como el Hombre Bolsa, falleció a los 65 años. Su muerte, confirmada por The Clinic tras rumores en redes sociales, marca el fin de uno de los personajes más icónicos de las calles de Santiago.

Tras años de deambular por las calles de Las Condes vistiendo sus características bolsas de basura, el “Hombre Bolsa“, uno de los personajes más icónicos de las calles de Santiago, falleció el pasado viernes 5 de septiembre a sus 65 años tras sufrir un paro cardio respiratorio.

En los últimos días -y como muchas otras veces- mediante redes sociales se había especulado la muerte del histórico personaje. Cada vez que se ausentaba por unos días comenzaban los rumores. Sin embargo, esta vez es oficial.

Según pudo constatar The Clinic, el Hombre Bolsa, falleció en la intersección de las calles Reyes Lavalle con El Regidor, a un costado del Centro Cívico comunal ubicado a pasos de la municipalidad de Las Condes.

Un trabajador de la zona se acercó a él para darle un café y lo encontró desplomado en la vereda. Tras esto se contactó a servicios de emergencia para realizarle primeros auxilios, sin embargo, no lograron reanimarlo.

El Hombre Bolsa era conocido por caminar a lo largo de Av. Apoquindo y Las Condes. Sin embargo, era frecuente verlo en otras comunas de la región, como Providencia y hasta Santiago. En particular, deambulaba por los sectores de El Golf, Tobalaba y al rededor del Metro Manquehue. También era común verlo en el metro.

La desconocida historia del Hombre Bolsa

La identidad del Hombre Bolsa se fue una incógnita para la gente. Pese a convertirse prácticamente en una leyenda urbana, tras décadas de deambular con su llamativa vestimenta por las calles de Las Condes, poco se pudo saber de él.

Su nombre real era Máximo Guillermo Sandoval Montesinos, y nació un 29 de noviembre de 1960 en Los Ángeles. Su fama fue tal, que hasta se crearon páginas en diferentes redes sociales para seguirle los pasos. Por años cibernautas han consultado sobre las raíces del mítico personaje, pero poco y nada se supo.

Testimonios de personas que lograron acercarse a él en su minuto dieron cuenta de que, si bien no era particularmente agresivo, era reacio a comunicarse con quienes se le acercaran. De vez en cuando pedía algo para comer, tomar, o algún aporte monetario, pero su principal cometido era caminar extensamente a lo largo de Apoquindo y Providencia, principalmente.

Muchas historias se hicieron entorno a su persona. Cinematógrafo de Santiago, usuario de YouTube, compartió hace un año un video en el que se ve al Hombre Bolsa, realizando su tradicional recorrido. En 2017 y 2022 se anunció su fallecimiento en redes sociales, sin embargo, fue desmentido.

La cuenta de Facebook “Hombre Bolsa” mantuvo un registro activo de su persona entre 2013 y 2022. En este periodo se informó en algunas ocasiones que enfrentó problemas de salud, y ahora se confirmó su muerte.