Tiempo Libre9 de Septiembre de 2025
“Cabaret Chilensis”, el espectáculo dieciochero en el recuperado Teatro Roma que junta a artistas como Paloma Salas, Gabriel Cañas y Francisca Walker
El 17 de septiembre, el Teatro Roma abre sus puertas con Cabaret Chilensis, una varieté que mezcla humor negro, performance, cueca brava, bingo, cocina criolla y electrónica en una fiesta dieciochera donde lo patrio se reinventa entre fantasmas y delirio.
Compartir
Suscríbete al newsletter
El próximo 17 de septiembre, en pleno corazón del barrio San Diego, el recuperado Teatro Roma tendrá un show de la mano de varios artistas con un espectáculo: Cabaret Chilensis, una varieté de comedia negra, performance y música que promete desordenar la tradición y convertir la víspera dieciochera en una fiesta delirante para los sentidos.
Organizado por Ensayo y Disco Fantasma, el evento se define como “un webeo ancestral”, una especie de carnaval donde lo chileno se parodia, se tuerce y se vuelve poesía popular. La programación incluye stand up, bingo, cocina criolla, música en vivo y un fiesta electrónica que remezcla desde boleros y mambo hasta house latino y psicodelia bailable.
El line-up mezcla nombres consagrados y apuestas experimentales. Paloma Salas pondrá el humor ácido del stand-up; Gabriel Cañas y Francisca Walker cruzarán teatro y música; mientras que la chinchinera Ana Carolina y el guitarronero Manuel Sánchez llevarán el folclore a su expresión más urbana y subversiva.
La propuesta se articula como una ficción que roza lo paranormal: según la leyenda, en 1956, durante la inauguración del Teatro Roma, desapareció todo el elenco de la compañía que se presentaba en escena. Desde entonces, sus fantasmas vagarían entre butacas y camerinos, esperando el momento de regresar. Cabaret Chilensis sería, entonces, la oportunidad de invocarlos en una sola noche de exceso y humor irreverente.
También estarán el poeta y DJ Rodrigo Olavarría, la performer Josafana, la bailarina Philippa Jesus y una parrilla de DJs encabezada por Alejandro Paz, Andrea Paz, Josefina DJ y el dúo Braulio b2b Javierss, encargados de prolongar el delirio hasta entrada la madrugada. A eso se suman propuestas inesperadas como un “maestro del bingo” en clave performática y la cocina criolla a cargo del chef Juan Pablo Mellado.
El espacio escénico también recibirá a colectivos de danza y performance como Amalia Kassai & Javiera Belem, Lola Bravo, además del cuequero Maxi Pascal y su piño, que sacarán chispas de la pista con guitarras, acordeón y zapateo frenético. La fiesta promete así cruzar los mundos de la bohemia tradicional con la experimentación artística más vanguardista.
El escenario de esta cita es un protagonista en sí mismo: el Teatro Roma, construido en 1953 y que durante décadas fue un cine-teatro de barrio, luego convertido en la segunda sede del mítico Bar Las Tejas. Tras años de abandono, el recinto fue recientemente rescatado y restaurado para devolverle su vocación cultural, manteniendo su fachada original pero incorporando tecnología de punta en sonido e iluminación.
Los organizadores de Cabaret Chilensis sostienen que no es solo un evento: es una declaración. Una invitación a quienes no se sienten representados por las fondas tradicionales, pero tampoco quieren quedarse fuera de las celebraciones dieciocheras. Fantasmas, bingo, cumbia, electrónica y cueca brava: un cóctel improbable que, si resulta, puede marcar el inicio de una nueva forma de celebrar lo patrio en Santiago. La entradas se pueden adquirir por TicketPro.
Comentarios