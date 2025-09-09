“Cabaret Chilensis”, el espectáculo dieciochero en el recuperado Teatro Roma que junta a artistas como Paloma Salas, Gabriel Cañas y Francisca Walker

El 17 de septiembre, el Teatro Roma abre sus puertas con Cabaret Chilensis, una varieté que mezcla humor negro, performance, cueca brava, bingo, cocina criolla y electrónica en una fiesta dieciochera donde lo patrio se reinventa entre fantasmas y delirio.

Compartir

El próximo 17 de septiembre, en pleno corazón del barrio San Diego, el recuperado Teatro Roma tendrá un show de la mano de varios artistas con un espectáculo: Cabaret Chilensis, una varieté de comedia negra, performance y música que promete desordenar la tradición y convertir la víspera dieciochera en una fiesta delirante para los sentidos.

Organizado por Ensayo y Disco Fantasma, el evento se define como “un webeo ancestral”, una especie de carnaval donde lo chileno se parodia, se tuerce y se vuelve poesía popular. La programación incluye stand up, bingo, cocina criolla, música en vivo y un fiesta electrónica que remezcla desde boleros y mambo hasta house latino y psicodelia bailable.

El line-up mezcla nombres consagrados y apuestas experimentales. Paloma Salas pondrá el humor ácido del stand-up; Gabriel Cañas y Francisca Walker cruzarán teatro y música; mientras que la chinchinera Ana Carolina y el guitarronero Manuel Sánchez llevarán el folclore a su expresión más urbana y subversiva.

La propuesta se articula como una ficción que roza lo paranormal: según la leyenda, en 1956, durante la inauguración del Teatro Roma, desapareció todo el elenco de la compañía que se presentaba en escena. Desde entonces, sus fantasmas vagarían entre butacas y camerinos, esperando el momento de regresar. Cabaret Chilensis sería, entonces, la oportunidad de invocarlos en una sola noche de exceso y humor irreverente.

También estarán el poeta y DJ Rodrigo Olavarría, la performer Josafana, la bailarina Philippa Jesus y una parrilla de DJs encabezada por Alejandro Paz, Andrea Paz, Josefina DJ y el dúo Braulio b2b Javierss, encargados de prolongar el delirio hasta entrada la madrugada. A eso se suman propuestas inesperadas como un “maestro del bingo” en clave performática y la cocina criolla a cargo del chef Juan Pablo Mellado.

El espacio escénico también recibirá a colectivos de danza y performance como Amalia Kassai & Javiera Belem, Lola Bravo, además del cuequero Maxi Pascal y su piño, que sacarán chispas de la pista con guitarras, acordeón y zapateo frenético. La fiesta promete así cruzar los mundos de la bohemia tradicional con la experimentación artística más vanguardista.

El escenario de esta cita es un protagonista en sí mismo: el Teatro Roma, construido en 1953 y que durante décadas fue un cine-teatro de barrio, luego convertido en la segunda sede del mítico Bar Las Tejas. Tras años de abandono, el recinto fue recientemente rescatado y restaurado para devolverle su vocación cultural, manteniendo su fachada original pero incorporando tecnología de punta en sonido e iluminación.

Los organizadores de Cabaret Chilensis sostienen que no es solo un evento: es una declaración. Una invitación a quienes no se sienten representados por las fondas tradicionales, pero tampoco quieren quedarse fuera de las celebraciones dieciocheras. Fantasmas, bingo, cumbia, electrónica y cueca brava: un cóctel improbable que, si resulta, puede marcar el inicio de una nueva forma de celebrar lo patrio en Santiago. La entradas se pueden adquirir por TicketPro.