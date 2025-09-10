Justicia chilena pide extradición de dos rugbistas argentinos acusados de abuso sexual contra hockistas en territorio nacional

La justicia chilena solicitó la extradición de dos rugbistas argentinos acusados de abuso sexual con acceso carnal contra dos hockistas en territorio nacional. El hecho habría ocurrido en agosto de 2024. La abogada de uno de los jugadores, rechazó el pedido de extradición. “No creemos que Chile sea un lugar seguro para que Enzo transite un proceso de este tipo, teniendo en cuenta los recientes episodios de violencia entre argentinos y chilenos”, señala.

La justicia chilena solicitó la extradición de dos rugbistas de Mendoza, Argentina acusados de “abuso sexual con acceso carnal” contra dos mujeres en Santiago. La Policía Federal Argentina detuvo a los deportistas el pasado miércoles cuando salían de un gimnasio. El delito ocurrió cuando los acusados, Enzo Falaschi y Matías Morales, jugaban en la primera división chilena con el Club Stade Français.

En agosto de 2024, los dos rugbistas salieron a bailar junto a otros compañeros y algunas jugadores de hockey, según consigna el medio La Nación. Las víctimas denunciaron que fueron llevadas a un departamento en la comuna de Vitacura, lugar donde se habría producido el delito. Además, detallaron que en el departamento habían personas consumiendo drogas.

El juez argentino Leopoldo Rago Gallo dictó prisión preventiva y emitió un pedido de captura internacional. Ambos serán enviados a la cárcel federal de Cacheuta.

Abogada de Falaschi rechazó pedido de extradición de justicia chilena

La abogada de Enzo Falaschi, Anahí Venier, rechazó el pedido de extradición. Ella relata que el jugador no estaba enterado de que había un proceso penal en desarrollo en Chile y recién se enteró cuando fue detenido. La abogada asegura que las autoridades chilenas no hicieron llegar el papeleo completo de la investigación, por lo que aseguró que desconocen la acusación contra el deportista en profundidad.

Además, mostró preocupación por la seguridad de su defendido al exponerse a territorio chileno. “No creemos que Chile sea un lugar seguro para que Enzo transite un proceso de este tipo, teniendo en cuenta los recientes episodios de violencia entre argentinos y chilenos”, señala.

Cabe mencionar que Falaschi ya había sido acusado por su participación en una supuesta violación grupal de rugbistas a una joven mendocina de 24 años. En mayo de 2018, todos fueron sobreseídos por falta de pruebas.