Rama de rugby UC deberá indemnizar con $15 millones a jugador tras agresión de sus compañeros: le hicieron cortes en la cabeza a modo de “bautizo”

La Corte Suprema condenó a la rama de rugby del Club Deportivo Universidad Católica a pagar $15 millones a uno de sus seleccionados, de 17 años, tras ser brutalmente agredido por sus compañeros. El grupo de jóvenes le cortó el pelo con afeitadora en contra de su voluntad, proporcionándole heridas con sangrado profundo. Los jugadores explicaron que el corte de pelo se trató de un “bautizo”, una especie de rito del Club que se practica hace 20 años.

El hecho ocurrió en 2019, mientras se encontraban en una gira en Francia. “Lo retienen, lo inmovilizan por la fuerza, amedrentándolo con golpes de pie y puños en diversas partes del cuerpo. Ante la resistencia del adolescente, la violencia escaló, lo que llevó a que le profirieran seis heridas con sangrado profundo en cuero cabelludo, además de una contusión en el costado de su ojo”, dicta el fallo.

Los padres pidieron al director del Club que su hijo fuera llevado a urgencias, siendo atendido en horas de la madrugada del día siguiente. El jugador estuvo en terapia psicológica durante un año producto de la agresión, ya que esta afectó en su salud mental. El tribunal atribuye la culpa a los adultos del Club a cargo del menor de edad durante el viaje.

El jugador sufrió “perjuicios morales producto de la inacción de los adultos responsables”

El menor “ha sufrido perjuicios morales como consecuencia de las agresiones de que fue víctima, producto de la inacción culpable de los adultos responsables, ya que era un niño lejos de su patria, que tenía derecho a ser cuidado por los adultos a cargo y reclamar su protección, consistentemente con la confianza depositada por los padres, que autorizaron el viaje”, agrega el fallo.

“En ese contexto, la experiencia del corte de pelo constituyó un evento violento, como lo reflejan las heridas y huellas espirituales”, sentencian.