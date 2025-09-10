La batalla legal de Vitacura contra Cencosud por el nombre de su nuevo mall “Vitacura Center”: acusan aprovechamiento indebido del prestigio del municipio

La Municipalidad de Vitacura se encuentra en un proceso legal contra Cencosud por el nombre que tendrá su nuevo mall: "Vitacura Center". Según reclaman desde el municipio, la empresa está usando como estrategia "los valores positivos que la ciudanía atribuye a la comuna de Vitacura" al nombrar de esa forma al futuro shopping. Además, alegan que la similitud entre "Vitacura Center" y los servicios "Vita" que ofrece la municipalidad generará confusión en los vecinos.

La municipalidad de Vitacura se encuentra en disputa con Cencosud. ¿La razón? El nuevo nombre del mall que planea construir la empresa: “Vitacura Center”. El nuevo shopping de tres pisos estará ubicado a un costado del colegio Saint George´s y comenzará a construirse el próximo año. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) otorgó el nombre a Cencosud.

Ante esto, la municipalidad liderada por la alcaldesa Camila Merino apeló al Tribunal de Propiedad Industrial con el fin de impedir que Cencosud ocupe “Vitacura” en el nombre de su mall. Esto, basándose en la ley 19.039 de Propiedad Industrial que “exige la distintividad en un signo para ser aceptado como marca comercial”.

Desde la municipalidad de Vitacura consideran inadecuado que el mall tenga un nombre tan parecido a los servicios que ofrece la municipalidad, ya que esto podría generar confusión en los vecinos.

Además, alegan que Cencosud opta por este nombre como una estrategia para que la ciudadanía asocie su shopping con los “valores positivos que la ciudadanía y el mercado atribuyen a la comuna de Vitacura”, argumentan.

“Esta asociación no ha sido autorizada ni consentida por la Municipalidad, y constituye una forma de aprovechamiento indebido del prestigio institucional de una entidad pública”, alega el escrito.

“Esta similitud puede inducir al público a creer que existe una relación” entre el mall y la municipalidad

Con respecto a los servicios de la municipalidad, como “VitaSalud”, “VitaMayor”, o “VitaVecinos”, creen que el nombre del nuevo mall podría prestarse para confusiones, asociándolo como una de sus marcas.

“La estructura del signo “Vitacura Center” replica el patrón compositivo de las marcas registradas por esta parte, en las que el término “VITACURA” y derivados se presenta como elemento central, seguido o

acompañado de términos secundarios que aluden a servicios, espacios o actividades”, explican.

“Esta similitud estructural refuerza la percepción de vínculo o continuidad entre los signos, lo que puede inducir al público a creer erróneamente que existe una relación institucional, auspicio o respaldo por parte de la Municipalidad”, sentencian.