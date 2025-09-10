Temblor en el Gobierno de Santiago: Tricel acoge requerimiento para destituir a Claudio Orrego presentado por consejeros republicanos y la UDI

Luego de que transcurriera un mes y medio desde la presentación de la acción, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) acogió la ofensiva opositora en contra del gobernador regional, iniciada bajo el argumento de abandono de deberes y faltas graves a la probidad.

Compartir

47 días han transcurrido desde que consejeros metropolitanos del Partido Republicano, la UDI y una parte de RN enviaron un documento conjunto ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) con el fin de conseguir la destitución del gobernador metropolitano, Claudio Orrego. Y fue este miércoles en el cual el tribunal electoral definió acoger la acción presentada por los consejeros metropolitanos, quienes podían acudir al Tricel para solicitar la inhabilidad de la autoridad regional por faltas a la probidad administrativa.

La situación se generó a partir del informe que emitió la Contraloría General de la República en que dio cuenta de presuntas irregularidades en el Gobierno Regional Metropolitano. El hecho que particularmente provocó la ofensiva opositora a Orrego se trató de unas sesiones de coaching, las que Contraloría cuestionó por no haber abordado los tópicos previstos (como gestión de crisis) y haberse centrado en temas relativos a la reelección del gobernador de octubre de 2024.

Por lo mismo, la notificación dada a conocer por el Tricel fue celebrada por los consejeros que impugnaron la gestión del gobernador.

“Hoy el gobernador enfrenta dos procesos judiciales en curso: una solicitud desafuero y, con esta resolución, ya son 17 imputaciones adicionales en el Tricel”, comentó la noticia el consejero Álvaro Bellolio (UDI), uno de los precursores de la ofensiva, que también contempla en el ambiente la investigación en sede judicial de los convenios sustraídos por el gore con la fundación ProCultura, del médico Alberto Larraín, que superaron los mil millones de pesos.

“Nosotros somos simples consejeros regionales, no tenemos los abogados millonarios que salen en la prensa a cuestionarnos. Lo único que buscamos es justicia y que se asuman las responsabilidades”, cuestionó el consejero, quien aludió a que $1.600 millones del convenio firmado desde la gobernación con ProCultura “prácticamente desaparecieron”, por lo que Bellolio alentaba a que la “plata se devuelva, y que se asuman las responsabilidades penales, administrativas y políticas que correspondan”.

Cuando presentaron el requerimiento ante el Tricel, los consejeros se remitieron a un abandono de deberes y faltas graves a la probidad. Para levantar el recurso se requería a un tercio de los consejeros regionales en ejercicio que respaldaran la solicitud. Fueron los consejeros republicanos los que instaron a sus pares de la oposición a que terminaran sumándose a la arremetida, cruzada en la cual se sumó la UDI y parcialmente RN.