Desbordes y compra de la Clínica Sierra Bella: “Tenemos el riesgo de que el municipio deba pagar $8 mil millones por un inmueble que no le sirve para nada”

En caso de fallar los recursos que interpondrá el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, la comuna deberá adquirir la Clínica Sierra Bella. Así, y tras la correcta inscripción que ordenó el Tribunal por parte del inmueble en el Conservador de Bienes Raíces de la región, el municipio debería pagar cerca de 8 mil millones a la inmobiliaria San Valentino para un edificio que, de todas formas, el jefe comunal alerta que "no nos sirve de nada, ni siquiera se puede hacer un Cesfam ahí".

Después de años de la polémica intención de compra de la Clínica Sierra Bella por parte de la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ayer el 19° Juzgado Civil de Santiago emitió ayer lunes una sentencia que ordena la inscripción del inmueble.

Y es que el Conservador de Bienes Raíces de Santiago en ese entonces rechazó la inscripción del inmueble alegando la ausencia de la cédula de identidad de Irací Hassler en la documentación, lo que el Tribunal ahora descartó que ese hecho invalidara el acto.

Por ende, ahora el Conservador de Bienes Raíces tiene la obligación de inscribirla una vez que arribe la sentencia al organismo.

Así, ahora en el municipio de Santiago existe preocupación porque eventualmente podrían verse forzados a adquirir la Clínica Sierra Bella, edificio que estaba tasado y estipulado en el por más de $8 mil millones (lo que también generó dudas, dado que diferentes tasadores acusaron que su precio real era cerca de un tercio de eso).

Alcalde buscará insistir en juicio paralelo

Si bien el alcalde comentó que no pueden apelar a dicha orden, hay otras vías que pueden utilizar, donde la que se está considerando es insistir con el juicio paralelo que se está llevando a cabo sobre la clínica, donde se está discutiendo la lesión enorme provocado por la fallida compraventa.

De hecho, desde el municipio destacan que “actualmente se encuentra pendiente en la Corte de Apelaciones un recurso presentado por la Municipalidad, con el fin de dar continuidad al juicio civil en el que actúa como demandante, y cuyo objetivo es obtener la nulidad del contrato celebrado entre el municipio y la inmobiliaria”.

Según explicó el alcalde de la comuna, “estamos viendo qué acciones se pueden tomar y vamos también a ir de casación en un juicio paralelo que se está llevando adelante, que es por otra causa, en donde se está analizando el que se está cobrando mucho más de lo que vale la propiedad. No descartamos reabrir la arista penal, porque aquí surge un nuevo antecedente, evidentemente”.

“Lamentablemente, por culpa de la pésima gestión anterior, tenemos el riesgo de que el municipio deba pagar 8 mil millones de pesos por un inmueble que no le sirve para nada. Así que vamos a trabajar para que eso no ocurra. Es evidentemente una muy mala noticia”, dijo Desbordes.

Por último, el alcalde agregó: “Vamos a hacer lo necesario para que no se concrete esta compraventa, porque ese edificio no nos sirve de nada, ni siquiera se puede hacer un Cesfam ahí. Alguien me podrá decir, pero ¿por qué no hace la clínica? Hoy día, en los criterios técnicos de hoy, ahí no se hace una clínica“.

“El Ministerio de Salud nos dice que ahí no puede ser ni un Cesfam. Hace 40 años sí podía funcionar la clínica, pero hoy día los criterios del Ministerio de Salud son muy distintos en términos de espacios, cantidades… El lugar no funciona, la inversión sería millonaria, la verdad que no le sirve al municipio de nada“, concluyó.