Científicos de la NASA encuentran posibles rastros de organismos en Marte: “Es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida”

Una muestra recolectada por el rover Perseverance en el cráter Jezero podría contener posibles firmas biológicas, lo que abre la puerta a evidencias de vida microbiana antigua en Marte. La NASA destacó que este hallazgo representa un avance sin precedentes en la exploración del planeta rojo.

Una muestra recolectada por el rover Perseverance, el vehículo explorador de la NASA en Marte, en el antiguo lecho de un río seco en el cráter Jezero podría conservar evidencia de vida microbiana antigua. Dicha muestra fue tomada el año pasado de una roca llamada Cheyava Falls.

Desde la NASA explicaron que contiene posibles firmas biológicas. Una biofirma potencial es una sustancia o estructura que podría tener un origen biológico. Sin embargo, requiere más datos o estudios antes de poder llegar a una conclusión sobre la ausencia o presencia de vida.

“Este hallazgo de Perseverance, una misión lanzada durante el primer mandato del presidente Trump, es lo más cerca que hemos estado de descubrir vida en Marte. La identificación de una posible biofirma en el planeta rojo es un descubrimiento revolucionario. Mejorará nuestra comprensión de Marte”, dijo el administrador interino de la NASA, Sean Duffy.

“La NASA pone estos datos a disposición de la comunidad científica”

Desde la NASA detallaron que Perseverance encontró a Cheyava Falls en julio de 2024. Esto, mientras exploraba la formación Bright Angel. “Este hallazgo es el resultado directo del esfuerzo de la NASA para planificar, desarrollar y ejecutar estratégicamente una misión capaz de ofrecer exactamente este tipo de ciencia: la identificación de una posible biofirma en Marte”, dijo Nicky Fox, administradora asociada en la Dirección de Misiones Científicas de la sede central de la NASA en Washington.

“Con la publicación de este resultado evaluado por pares, la NASA pone estos datos a disposición de la comunidad científica en general para su posterior estudio a fin de confirmar o refutar su potencial biológico“, añadió.

Por otro lado, el científico de Perseverance Joel Hurowitz, Stony Brook, afirmó que “la combinación de compuestos químicos que encontramos en la formación Bright Angel podría haber sido una abundante fuente de energía para los metabolismos microbianos“. Junto con eso, puntualizó que “el hecho de que viéramos todas estas firmas químicas tan convincentes en los datos no significaba que dispusiéramos de una biofirma potencial. Necesitábamos analizar lo que podrían significar esos datos”.