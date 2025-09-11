Hito de la medicina en Chile: realizan en Clínica Las Condes la primera cirugía de vesícula en el mundo guiada por IA

En Chile, específicamente en la Clínica Las Condes, se realizó la primera cirugía de vesícula del mundo con la plataforma MARS y una cámara quirúrgica guiada por Inteligencia Artificial (IA).

En Chile se llevó a cabo la primera cirugía de vesícula del mundo con una cámara quirúrgica autónoma guiada por Inteligencia Artificial (IA). El hito tuvo lugar en la Clínica Las Condes, de la mano de la innovadora plataforma MARS, desarrollada por Levita Magnetics, una startup chilena con base en Silicon Valley que lidera avances en cirugía asistida y tecnología magnética.

La herramienta combina tecnología magnética de precisión con IA, lo que le permite guiar automáticamente la cámara durante procedimientos complejos sin necesidad de intervención manual.

Dicha autonomía proporciona a los cirujanos una visión clara y estable, sin interrupciones, lo cual resulta fundamental en intervenciones de alto volumen como la colecistectomía. Al eliminar la dependencia de un asistente para el manejo de la cámara, se optimiza el flujo quirúrgico, se mejora la precisión y se potencia la eficiencia en el quirófano.

“Este hito demuestra cuánto ha avanzado la cirugía asistida por magnetismo y hacia dónde se dirige”, señala el doctor Alberto Rodríguez Navarro, fundador y CEO de Levita Magnetics.

Y agrega que “al integrar Inteligencia Artificial en la plataforma MARS, estamos dando el primer paso real hacia la autonomía quirúrgica, transformando la manera en que se realizan los procedimientos complejos y cómo los pacientes experimentan la cirugía”.

Tradicionalmente, las cirugías mínimamente invasivas han dependido de un asistente que ajusta la cámara según las indicaciones del cirujano. Pero MARS ya había revolucionado este modelo permitiendo al cirujano controlar directamente la cámara con movimientos de mano o pie.

Con la nueva función IA, el sistema da un paso más hacia la autonomía: el cirujano elige un instrumento, y la cámara lo sigue automáticamente, manteniéndolo enfocado con una imagen estable y continua, lo que permite una concentración total en el procedimiento.

“Con el sistema MARS, ya tenía control directo de la cámara sin depender de un primer asistente,” comenta el doctor Ricardo Funke, jefe de cirugía de la Clínica Las Condes en Santiago y quien realizó la cirugía.

Además, destaca que “ahora, con IA, el sistema puede mantener automáticamente mis instrumentos en vista. Esa autonomía me brinda un campo visual estable y preciso, y me permite concentrarme por completo en la cirugía”.

Cirugía con IA

La implementación de esta tecnología abre nuevas posibilidades para reducir tiempos en quirófano, disminuir la carga de personal y bajar los costos hospitalarios, al mismo tiempo que mejora la experiencia del paciente y los resultados clínicos. Este avance llega en un momento clave para Levita Magnetics, que viene consolidando una rápida expansión a nivel internacional.

Solo en julio pasado, la empresa celebró un importante hito al superar las mil cirugías realizadas con el sistema MARS en todo el mundo.

Levita Magnetics, nacida en Chile y hoy establecida también en Silicon Valley, ha sido pionera en el desarrollo de plataformas mínimamente invasivas que utilizan tecnología magnética para aumentar la precisión quirúrgica reduciendo la invasividad.

Su sistema MARS, aprobado por la FDA para múltiples procedimientos como vesícula, bariátrica, próstata, colorrectales y hernia hiatal, se complementa con su Sistema Quirúrgico Magnético (MSS), permitiendo cirugías abdominales más controladas, menos traumáticas y más eficientes, gracias al Posicionamiento Magnético Dinámico y a instrumentación avanzada.