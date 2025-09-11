Quién es Larry Ellison, el multimillonario que superó por unas horas a Elon Musk como el hombre más rico del mundo

El miércoles 10 de septiembre, Larry Ellison, cofundador de Oracle, superó momentáneamente a Elon Musk como el hombre más rico del mundo, impulsado por un aumento significativo en las acciones de Oracle debido al auge de la inteligencia artificial y su negocio en la nube.

El miércoles 10 de septiembre, Elon Musk fue destronado brevemente como el hombre más rico del mundo por Larry Ellison (81), dueño de la compañía tecnológica Oracle. Ellison superó al propietario de Tesla luego de que las acciones de su empresa aumentaran más de un tercio, potenciadas por el avance de la inteligencia artificial.

Según Diario Financiero, la participación de Ellison en la empresa de software que cofundó alcanzó este miércoles un valor superior a US$ 386 mil millones. Esto superó el patrimonio neto de Elon Musk, estimado en aproximadamente US$ 384 mil millones, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. Este es el mayor incremento en un solo día registrado por el índice.

Así, Larry Ellison encabezó la lista de los hombres más ricos del mundo por primera vez, luego de un alza de US$ 101 mil millones en su fortuna. Esto como consecuencia directa de los resultados trimestrales de la compañía y de las proyecciones de crecimiento asociadas al negocio de infraestructura en la nube.

Sin embargo, el impulso de las acciones de Oracle aminoró durante la tarde: pasaron de un alza superior al 40% a una de 36% al cierre de Wall Street, lo que dejó la participación de Ellison valorizada en US$ 378 mil millones.

El camino a liderar un imperio tecnológico

Larry Ellison, oriundo de la ciudad de Nueva York, es un empresario y emprendedor multimillonario, cofundador, presidente del directorio y director de tecnología de Oracle, empresa tecnológica enfocada en bases de datos y servicios en la nube. Ellison renunció al cargo de director ejecutivo de la compañía en 2014, después de 37 años.

El multimillonario fue criado y adoptado por su tía, quien vivía en la ciudad de Chicago. Ellison asistió a la Universidad de Illinois, pero abandonó sus estudios tras la muerte de su madre adoptiva. Luego de pasar un año en California, el empresario estadounidense se matriculó en la Universidad de Chicago, pero no llegó a graduarse.

A los 22 años se fue a vivir a California donde, luego de pasar de trabajo en trabajo, consiguió un puesto en Ampex, una empresa de software. Allí le encargaron crear una base de datos, a la que apodó como Oracle. También, en esa compañía conoció a Ed Oates y Robert Miner, quienes abandonaron sus trabajos y fundaron en 1977 Software Development Labs con US $2 mil, renombrada en 1982 como Oracle Corporation.

Oracle tuvo un dominio casi absoluto en el mercado de bases de datos comerciales hasta la irrupción de Microsoft SQL Server y las alternativas de código abierto.

Larry Ellison posee el 98% de Lanai, la sexta isla más grande de Hawái. El multimillonario impulsó la creación resorts enfocados en la longevidad, salud y bienestar, y su inversión en turismo de alta gama transformó el perfil de la isla. Además, tiene aviones de lujo, autos como un Audi R8 y un McLaren F1, y varias propiedades inmobiliarias.