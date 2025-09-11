“Me da vergüenza, me da asco”: actriz Nicole Block denunció abuso sexual por parte de Gary Medel durante una cita

"Hace un mes salí con este tipo, hicimos match en Bumble, me pidió mi WhatsApp y se lo di. Del segundo uno me decía 'mi amor', lo dejé pasar", relató la actriz en sus redes sociales.

La actriz Nicole Block utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para denunciar un episodio de abuso sexual del que fue víctima por parte del futbolista, Gary Medel.

En un video de un poco más de un minuto, Block explicó que leyó una noticia en donde Gary Medel contaba que no utilizaba aplicaciones de citas. Si bien no lo nombró directamente, explicó que se trataba de “un jugador de futbol, ex de La Roja y actual jugador de la Universidad Católica llamado como un perro. Negaba haber tenido alguna cita en estas aplicaciones y me hirvió la sangre. Porque es mentira, yo salí con él”.

“Me da vergüenza, me da asco. No puedo creer que se tan cara de raja de mentir y de verdad necesito vomitar mi verdad. Hace un mes salí con este tipo, hicimos match en Bumble, me pidió mi WhatsApp y se lo di. Del segundo uno me decía ‘mi amor’, lo dejé pasar”, añadió. Luego de eso, quedaron de juntarse en el Paseo Los Dominicos. Afirmó que pensó que era una cita normal y cuando se acercó para saludarlo “trató de besarme y me corrí”.

“Después me dijo que estaba apurado y que tenía que comprar una pizzas para sus hijos. Lo acompañé. Después hablamos muy poco, me dijo que lo acompañara porque me quería mostrar su auto, que era súper cool. No le encontré nada de raro. Tenía un auto de lujo y me dijo que entrara porque lo tenía ‘cool decorado'”, agregó Block.

Tras subirse al auto, la denunciante señaló que “me trató de besar a la fuerza y le dije que no. Después el tipo se baja el pantalón, saca su pene, me agarra del cuello y me empuja (…) Me insiste con el cuello. Este gallo me acosó y lo que quiero decir es que realmente son peligrosas. Quizás a ti te ha pasado, a mí me pasó y no me voy a callar porque me siento ultrajada, denigrada, humillada“.