Colegio Médico Veterinario tras muerte de guacamayo en BuinZoo: “Fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo”

Un guacamayo murió el pasado domingo tras ser atacado por un serval durante una de las muestras educativas que normalmente se realizan al interior del Bioparque BuinZoo.

Compartir

El Colegio Médico Veterinario (Colmevet) lamentó el incidente al interior del Bioparque BuinZoo que terminó con la muerte de un guacamayo. Esto ocurrió durante una muestra educativa que se realizó el pasado domingo.

“Si bien lo ocurrido se originó en una reacción instintiva propia de un felino. Es importante subrayar que este fue un riesgo evitable derivado de un error humano de manejo. Al permitir la interacción no controlada entre especies con interacción predador-presa”, indicó la Comisión Nacional de Fauna Silvestre y Medio Ambiente de Colmevet.

Agregaron que “valoramos los esfuerzos realizados por el equipo veterinario y de bienestar animal del Bioparque, quienes reaccionaron de manera inmediata para asistir al ave y procuraron su recuperación pese a la gravedad de las lesiones“. Asimismo, enfatizaron que los animales no deben ser expuestos a situaciones de riesgo prevenible en contextos recreativos o educativos.

“Este lamentable suceso debe servir como precedente para que zoológicos, bioparques y centros de fauna a nivel nacional fortalezcan de manera efectiva sus protocolos. Sometiéndolos a revisión periódica, auditorías externas y actualización constante, de acuerdo con estándares internacionales de manejo y bienestar animal”, puntualizaron.

El incidente al interior del BuinZoo

El incidente ocurrió la tarde del pasado domingo 7 de septiembre. Durante la muestra educativa un serval atacó a un guacamayo causándole heridas de carácter grave que causaron su fallecimiento pese a los esfuerzos del equipo veterinario.

“Un serval se abalanzó de forma inesperada sobre uno de nuestros guacamayos. El rápido accionar del equipo de Bienestar Animal logró tomar al ave y derivarla al Hospital Veterinario de nuestra institución, donde recibió atención de urgencia. “Pese a nuestros esfuerzos, lamentablemente falleció a las pocas horas producto de las heridas”, explicaron desde BuinZoo.

Con respecto a la muestra donde ocurrió el incidente, detallaron que “este guacamayo salió de su línea natural de presentación para quedarse en una de las entradas del anfiteatro de forma tranquila y a la espera del término de la actividad. Con el avance de la presentación, y justo en el momento en que un serval estaba participando de la actividad, el ave se dispone a volar hacia la mano de su cuidador y el felino -en una reacción natural de su especie- logra interceptarla en vuelo”.