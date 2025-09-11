Secciones
The Clinic
    Videos

    VIDEO | “A los venezolanos se nos respeta”: El inédito mensaje hallado tras un ataque incendiario en La Araucanía

    11 de Septiembre de 2025

    Un ataque incendiario registrado en un complejo turístico del sector Candelaria, en la zona rural de Pucón, región de La Araucanía, generó fuerte impacto en la comunidad. El recinto, que contaba con varias cabañas destinadas al arriendo, quedó destruido tras el siniestro. En el lugar se encontró un mensaje atribuido a los autores del hecho, que decía: “A los venezolanos se les respeta” y las siglas "TA". Revisa el informe de T13 desde la zona.

