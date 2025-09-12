Alexis Sánchez debuta en el Sevilla con una asistencia de taco en el empate ante el Elche

Los chilenos del Sevilla, Gabriel Suazo y Alexis Sánchez, ingresaron en el minuto 61 del complemento en el empate frente al Elche. Ambos tuvieron participación directa en el segundo gol del cuadro sevillano a cinco minutos del final: tras un pase profundo del capitán de la selección chilena, el tocopillano se lució con un taco para darle la asistencia a Gerard Fernández Castellano, quien marcó el 2-2 definitivo a cinco minutos del final del partido.

Alexis Sánchez hizo su esperado debut por el Sevilla. En el marco de la cuarta fecha de LaLiga, el chileno ingresó al minuto 61 del segundo por el serbio Nemanja Gudelj cuando el cuadro sevillano empataba 1-1 frente al Elche.

A su vez, Gabriel Suazo -que hace tres días disputó la última fecha de las Clasificatorias al Mundial 2026-, también ingresó junto a Sánchez. Sin embargo, a los 70′ del complemento, Rafa Mir anotó para el Elche y puso cuesta arriba el partido para los sevillanos. Mientras tanto, Sánchez se mostró activo y participativo ubicado de extremo izquierdo.

A cinco minutos del final, se juntaron los chilenos y llegó la igualdad para el Sevilla: después de un buen pase en profundidad de Gabriel Suazo, que encontró a Alexis Sánchez dentro del área, el tocopillano le dio una asistencia de taco a Gerard Fernández Castellano que definió al ángulo. A pesar de la breve pausa por la revisión del VAR, el árbitro confirmó el tanto y el empate del Sevilla, que pudo rescatar un punto en casa. Así, el tocopillano debutó con una asistencia en su nueva etapa en España.

En el arranque de LaLiga, el Sevilla se encuentra en la 11° posición con 4 puntos en cuatro partidos disputados.

La llegada de Alexis Sánchez al Sevilla

Hace una semana, Alexis Sánchez protagonizó su primera entrevista como nuevo refuerzo del Sevilla para la temporada 25/26. El tocopillano se sinceró sobre su nuevo capítulo en España.

“Fueron días intensos, estaba esperando esta oportunidad. Gracias a dios salió todo bien. Estoy muy contento. Venir al Sevilla con la afición que tiene, a la que he enfrentado dos veces ya con el Manchester United y con el Barcelona. El estadio, la afición, es algo que es de temer”, dijo el Niño Maravilla.

Y agregó: “Es una oportunidad con un club grande, como lo es el Sevilla. Tuve muchas oportunidades para volver a sudamérica, pero estoy bien fisicamente, me queda por dar en Europa y en el Sevilla, que es un club grande. Me tocó jugar acá en contra y la verdad que es hermoso.

Sobre su llegada al cuadro sevillano, Sánchez aseguró que el club “debe estar más arriba de lo que está. Es un club que tiene que estar siempre como lo estuvo antes: peleando Champions, ganando títulos como Europa League. Tiene que volver a lo alto”, fue el mensaje del tocopillano en su llegada al Sevilla.





