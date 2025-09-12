Autora bestseller de Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes lanza un nuevo libro para niños: “Me di cuenta de que una parte de mí desconfiaba de los hombres”

La escritora italiana de literatura infantil, Francesca Cavallo, reconocida por su bestseller "Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes", lanzó su nuevo libro. Con el mismo enfoque feminista, esta vez Cavallo le habla a los varones. "Cuentos del Espacio para Hombres del Mañana invita a los niños a salirse de la idea de que deben ser héroes", comenta.

Esta vez, dirigido también a los hombres: "Cuentos del Espacio para Hombres del Mañana". El libro es una colección de historias que abordan la masculinidad desde una manera amigable. Invita a los niños a salirse de la idea de que deben ser "héroes", por lo menos de la forma en que se les enseñó a sus padres.

“Súbete a la nave y viaja a planetas llenos de aventuras y peligros, pero ten cuidado: aquí no hay héroes fortachones ni científicos brillantes capaces de resolver todos los problemas“, invita a leerlo Editorial Planeta. En conversación con The Clinic, la autora cuenta su introspectiva experiencia en la creación de estos cuentos.

“El libro inspira a los niños a convertirse en hombres más libres y saludables. El viaje al que debemos invitar a los niños es un viaje interior para comprender quiénes son”, relata Cavallo.

–¿Cómo fue la experiencia de convertirte en bestseller con “Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes”?

–Cambió mi vida muy rápidamente y estuve en una especie de tornado por un tiempo. Me siento honrada de que haya millones de familias que acuestan a sus hijos leyendo mis historias, es realmente muy emotivo para mí.

–¿Cómo logras escribir sobre temas tan complejos para niños? ¿Cómo explicas las cosas con palabras sencillas para que las entiendan?

–Lo que me impulsó a convertir estos temas tan complejos en cuentos de hadas fue la idea de que la igualdad es un tema muy importante, y que necesitamos introducirla en las historias que los niños empiezan a consumir desde una edad muy temprana. Los cuentos que los niños leen se convierten en su futuro, porque dan forma a la manera en que ellos entienden el mundo. Así que creo que por esa misma razón la literatura infantil es la literatura más política que existe”.

“Me gusta ser muy radical en cuanto a mis batallas, y para mí ser radical significa empezar desde la infancia y encontrar maneras, que son difíciles y requieren mucho trabajo, de convertir estos conceptos complejos en historias que incluso un niño pueda absorber”.

¿Lo más desafiante de escribir el libro?: “Fue darme cuenta de que una parte de mí desconfiaba de los hombres”

–¿Qué es fue lo más desafiante para ti al escribirle a los hombres?

–Lo más desafiante al principio de este proyecto fue que me di cuenta de que una parte de mí desconfiaba de los hombres. Tuve que admitirme a mí misma que un parte de mí creía que los chicos eran más agresivos, menos empáticos. Si rechazaba la idea de que las niñas eran menos capaces por ser niñas, ¿Cómo podía aceptar la idea de que los niños son agresivos solo por ser niños? Cuando escribes para niños tienes que escribir desde una posición de confianza. Ningún niño o niña merece ser visto como sospechoso. Criar a los niños fuera de la lógica de violencia no significa verlos como si fueran asesinos o potenciales violadores”.

“Necesitamos darles espacio para que exploren su naturaleza sin las limitaciones que hemos impuesto a la masculinidad. Si empezamos a aceptar a los niños en toda su complejidad, entonces podemos abrir el camino hacia hombres más sanos”.

Su reflexión sobre el movimiento feminista: “Quizás no dejamos suficiente espacio para el diálogo”

–Pensando en la generación que creció leyendo “Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes”, ¿Cómo ves el feminismo hoy en día? ¿Las niñas tienen más incorporada la igualdad?

–Esta es una pregunta muy desafiante porque resultados de encuestas de género muestran que las personas de la Generación Z a veces tienen opiniones de género más tradicionales que los Millennials. Este es un gran desafío para el feminismo, pero también para nosotros como sociedad. Esta es una de las razones por las que trabajé en este libro; que crea un espacio para discutir la igualdad de género, pero no como un conflicto. La idea es poder enmarcar la igualdad de género no como una batalla de mujeres contra hombres, si no que como un viaje de liberación mutua”.

“Creo que no deberíamos oponernos al progreso que hemos logrado en los últimos años, pero también deberíamos estar dispuestos a aceptar que, en algunos casos, quizás no dejamos suficiente espacio para el diálogo. En mi opinión, no estamos aquí para reemplazar a los hombres como grupo de poder, sino que para cambiar nuestra forma de usar el poder. No creo que debamos combatirlo, creo que deberíamos volverlo obsoleto. Ese debería ser nuestro objetivo”.