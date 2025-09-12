Black Stripes: la historia del fugaz supergrupo que unió a Jorge González, Ricky Martin, Juanes y otros íconos de la música latina en MTV

En 2003, se formó Black Stripes, un supergrupo integrado por los más grandes artistas del rock y pop latinoamericano de la época. Podrá haber sido fugaz, pero su único concierto, realizado con el fin de celebrar diez años de MTV, todavía es recordado. "Fue increíble, porque en ese momento era Charly Alberti en la batería, Jorge González… Yo estaba viendo a mis ídolos ahí y no lo podía creer. Era algo increíble", relató el propio Juanes sobre la reunión.

Compartir

Hace 22 años atrás, se formó una “banda” cuya intención fue existir durante solo un concierto: Black Stripes. Fue conformada por los más grandes artistas del rock y pop latinoamericano: Jorge González, Ricky Martin, Vicentico, Juanes, Charly Alberti, Alex Lora, Plastilina Mosh y Andrea Echeverri. Su nombre fue un guiño a la exitosa banda White Stripes y su presentación partió con la interpretación de su canción más exitosa: Seven Nation Army.

“Black Stripes” fue creada para conmemorar los 10 años de MTV y se presentaron en los televisados Premios MTV Latinoamérica del 2003. “Es una de las pocas veces que se logra juntar a artistas prominentes del rock latinoamericano en un solo escenario”, cuenta el experto en música de The Clinic, Felipe Rodríguez.

“Fue increíble, porque en ese momento era Charly Alberti en la batería, Jorge González… Yo estaba viendo a mis ídolos ahí y no lo podía creer. Era algo increíble”, relató Juanes sobre la reunión a 24horas.

Existe “algo nostálgico y anecdótico” en los televidentes que recuerdan el concierto, quizás con la esperanza de que volviera a ocurrir. “Ellos nunca más volvieron a tocar juntos. No hubo jamás una idea de perpetuar esa reunión y hacer música nueva que pudiese ser interesante”, relata el experto.

“Vi esa presentación cuando estaban transmitiendo en vivo. Todavía se me pone la piel de gallina como la primera vez. Fue bueno ver y vivir los últimos días buenos de MTV”, es uno de los comentarios en el video de Youtube del icónico concierto.

Fue una muestra “de lo mejor del rock y el pop, latinoamericano, expuesto en una celebración por los 10 años de MTV Latinoamérica. Se diferenciaban del MTV tradicional, porque estaba enfocado en el arte y la música con orígenes hispanoamericanos. Ese fue el gran fuerte de esta reunión”, cuenta el experto.

Las canciones que tocó Black Stripes en su primer y último concierto

La presentación comenzó con Juanes y Charly Alberti interpretando Seven Nation Army de The White Stripes. Luego, We Are Sudamerican Rockers de Los Prisioneros por Alex Lora y Plastilina Mosh. El vocalista de esa misma banda, Jorge González cantó Bolero falaz. Andrea Echeverri (Aterciopelados) interpretó Gimme Tha Power y Vicentico hizo un cover de Livin´ La Vida Loca. Finalmente, Ricky Martin cerró la noche con El Matador.