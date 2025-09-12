El 43,2% de los chilenos se embriaga una vez al mes, según Radiografía del Consumo Excesivo de Alcohol

El estudio Radiografía del Consumo Excesivo de Alcohol revela que el 43,2% de los consumidores chilenos se embriaga una vez al mes, con un mayor riesgo en jóvenes y adultos jóvenes. Expertos alertan sobre las implicancias en salud mental y enfermedades cardiovasculares asociadas a este patrón de consumo.

La mañana del viernes 12 de septiembre, se presentaron los resultados de la Radiografía del Consumo Excesivo de Alcohol, donde se entregaron datos sobre los patrones de embriaguez en la población y sus diversos efectos.

Uno de los resultados más preocupantes es que, entre los consumidores que se embriagaron en el último mes —aproximadamente 2.4 millones de personas—, el 43,2% de las personas lo hizo una vez. Además, el 24,4% lo hizo dos veces, el 18,5% entre tres y cuatro veces, y un 13,9% cinco veces o más.

Respecto a este último grupo, la radiografía reveló que el 26% de ellos son jóvenes entre 18 y 24 años. El 26,4% de los hombres reporta cinco o más episodios, más del triple que las mujeres de la misma edad, con un 7,2%.

Además, se detectó que 1 de cada 2 personas que consumen alcohol se embriagan, es decir, el 50,7%. El 55,2% de los consumidores que se emborrachan son hombres, mientras que el 57,1% corresponde a personas de entre 25 y 34 años.

De acuerdo con la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central, Ximena Cea, hay un mayor consumo problemático en los adultos jóvenes entre 20 y 29 años, donde “además se están detectando más casos de patologías de salud mental”. Cea agrega que el alcohol es un factor de riesgo para la mortalidad por accidentes de tráfico, “que es una de las principales causas de muerte en este grupo de adultos jóvenes”.

Infartos, ACV e hipertensión: consecuencias de la embriaguez

La radiografía también reveló que, a mayor cantidad de episodios de embriaguez, se triplica la probabilidad de sufrir dependencia o abuso de alcohol. El 27,7% de quienes presentan cinco o más episodios muestran síntomas de abuso, mientras que solo un 8% lo hace entre quienes tuvieron solo uno.

Además, quienes se embriagan una vez, consumen en promedio 3,9 días al mes, mientras quienes lo hacen cinco o más veces alcanzan los 10 días mensuales. Este incremento refleja una normalización del consumo en la rutina, lo que triplica el promedio de días de ingesta.

Según explica Ximena Cea, “como está normalizado su uso, es mucho más fácil caer en el consumo problemático de alcohol”. La académica agrega que esta práctica aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles, como hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares (ACV) e infarto agudo al miocardio.