Pie de cueca de autoridades en el Parque O’Higgins: Desbordes dice que “jamás se ha planteado que yo baile con alguna mujer de Gobierno”

En el marco de la tradicional inauguración de las fondas, el alcalde de Santiago bailará un pie de cueca con la directora de Desarrollo Comunitario de la comuna, Eleonor Espinoza. Según Desbordes, nunca hubo acercamientos para poder llevar a cabo el baile con alguna representante del Gobierno y comentó que “si hubiera sido una presidenta como Bachelet, feliz bailo con ella”.

Este martes 16 de septiembre se llevará a cabo la tradicional inauguración de las fondas de la comuna de Santiago en el Parque O’Higgins, instancia en la que participan autoridades comunales y del Gobierno.

En este caso, serán protagonistas el alcalde Mario Desbordes y el Presidente Gabriel Boric. Eso sí, a diferencia de otras ocasiones, no habrá baile entre el jefe comunal y alguna autoridad del Ejecutivo.

En ese contexto, Desbordes se refirió a este asunto, a propósito de una nota publicada en La Tercera en que se plantea que se romperá una tradición por parte de la autoridad municipal.

“Ha habido varios momentos donde la máxima autoridad nacional y la comunal eran de distinto sexo y bailaron juntos. Es evidente que no puedo bailar con el Presidente, por lo que lo haré con una directivo del municipio”, manifestó Desbordes a través de su cuenta en X.

Asimismo, el actual jefe comunal de Santiago aseguró que “jamás se ha planteado, en ninguna reunión o conversación, que yo baile con alguna mujer de gobierno, pues no existe ninguna ‘tradición’ en ese sentido”.

Desbordes: “Si hubiera sido una presidenta como Bachelet, feliz bailo con ella”

Dado que no podrá bailar con la actual máxima autoridad del país, Mario Desbordes cumplirá con el tradicional pie de cueca haciendo pareja con la directora de Desarrollo Comunitario de la comuna de Santiago, Eleonor Espinoza.

“Ella baila muy bien, es una persona que además conozco hace años, es una de las máximas directivas de la municipalidad, por eso hemos decidido con ella”, declaró Desbordes en Radio ADN.

En la misma emisora, el alcalde de Santiago sostuvo que “si hubiera sido una presidenta como Bachelet, feliz bailo con ella”.

De esta manera, en la inauguración de este año de las fondas en el Parque O’Higgins, no se replicarán escenas como las de Gabriel Boric bailando con Irací Hassller, Sebastián Piñera haciendo lo propio con Carolina Tohá o bien Michelle Bachelet cumpliendo con la tradición junto a alcaldes como Felipe Alessandri o Pablo Zalaquet.