“Organismo altamente cuestionado por su sesgo político”: Daniel Jadue apunta al Tricel tras ser inhabilitado para ser candidato a diputado

"Nada se ha perdido: es solo una batalla más por el Chile digno que soñamos y merecemos", fue parte de lo que expresó el exalcalde de Recoleta, tras hacerse público el fallo del Tribunal Calificador de Elecciones. Desde la defensa de Jadue abordaron la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.

Luego de que el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) suspendiera el derecho a sufragio de Daniel Jadue, y con ello inhabilitara su candidatura a diputado por el distrito 9, el exalcalde de Recoleta hizo sus descargos al respecto, a través de una publicación en sus redes sociales.

“Agradezco de corazón la solidaridad recibida tras la resolución del Tricel. Una decisión basada en un acto administrativo, sin revisión judicial, y entregada por un organismo altamente cuestionado por su sesgo político”, expresó Jadue en su cuenta en X.

Junto con ello, el militante del Partido Comunista manifestó lo siguiente: “Nada se ha perdido: es solo una batalla más por el Chile digno que soñamos y merecemos”.

Quien también se pronunció por X fue la diputada Carmen Hertz, quien sostuvo que “el Tricel ha dejado fuera de la elección a nuestro compañero Daniel Jadue en respuesta al requerimiento de la derecha, una resolución que viola todas las normas internacionales, a la que el Estado de Chile está comprometido, culmina una fase de la persecución política jurídica y mediática contra él”.

Asimismo, la parlamentaria que en las próximas parlamentarias buscará un escaño en el Senado planteó que “los comunistas sabemos que por representar al mundo popular, nuestro camino a la justicia social y la inclusión ha estado lleno de obstáculos puestos por poderosos intereses por décadas, los hemos sorteado y seguiremos haciéndol. Nuestro apoyo y solidaridad querido compañero Daniel Jadue”.

La defensa de Jadue habla sobre instancias internacionales

Cabe consignar que tras este fallo del Tricel, desde la defensa del exalcalde de Recoleta hablaron sobre la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.

“Desde el punto de vista de la participación ciudadana y del ejercicio de los derechos sociopolíticos, la resolución del Tricel agota la vía interna conforme al derecho internacional. Desde este punto de vista, el afectado puede recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego a la Corte Interamericana, haciendo valer precedentes similares, por los cuales no es posible detener la carrera ni la postulación a un cargo de representación popular, sin estar condenado por un delito que merezca la pena que defnitivamente cancele estos derechos”, declaró el abogado Juan Carlos Manríquez.

“De tal manera que la sola pretensión de la Fiscalía debe entenderse en ese solo sentido y no podría afectar un derecho que ante todo está establecido en favor de los electores, quienes pueden verse privados de la legítima opción democrática por la cual pudieron haber optado”, agregó.

En ese sentido, Manríquez planteó “la Corte Interamericana, en casos similares, ha reestablecido este derecho y ha condenado a los estados por infringir los artículos 8 y 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.