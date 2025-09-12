Seremi de Salud ha decomisado más de 17,5 toneladas de carne en mal estado en Santiago en los días previos a las Fiestas Patrias

Desde el 1 de agosto, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana ha intensificado las inspecciones en establecimientos alimentarios. En paralelo, en Ñuble también se realizaron fiscalizaciones, que en conjunto dejaron casi 20 toneladas de carne decomisadas y varios locales clausurados por incumplir las normas sanitarias en vísperas de Fiestas Patrias.

Desde el 1 de agosto, como medida preventiva para las Fiestas Patrias, la Seremi de Salud de la Región Metropolitana (RM) está llevando a cabo un operativo de fiscalización de establecimientos que trabajan con alimentos, con el que esperan inspeccionar más de 500 empresas.

Ya se han inspeccionado 240 establecimientos, de los cuales el 52% resultaron con sumario sanitario. Además, la Seremi de la RM ha decomisado más de 17, 5 toneladas, entre carnes de vacuno, cerdo, ave y cecinas en mal estado, fecha de vencimiento caducada o sin acreditación de origen. También se prohibió el funcionamiento de tres carnicerías en la región.

Más de una tonelada de carne fue decomisada en fiscalizaciones en Ñuble

El miércoles 10 de septiembre, Carabineros detuvo en San Carlos al dueño de un matadero clandestino, donde faenaba ilegalmente animales para después vender la carne. Allí se decomisaron 112 kilos de carne de vacuno, que se entregaron a personal de la Seremi de Salud de Ñuble para su desnaturalización.

Bajo esa misma línea, la Unidad de Seguridad Alimentaria de la Seremi de Ñuble ha inspeccionado establecimientos en diferentes comunas de la región. En uno de estos operativos se decomisaron 379,7 kilos de carnes de vacuno, cerdo y pollo en un supermercado de Quillón.

En otras fiscalizaciones, se retiraron del mercado 675 kilos de trimming para longanizas vencidos en una fábrica de cecinas en Chillán Viejo y 225 kilos de alimentos en una carnicería de Chillán.

En conversación con La Discusión, el seremi de Salud (s) de Ñuble, Gustavo Rojas, entregó recomendaciones frente a la alta demanda de estos productos durante el mes: “Al momento de comprar y consumir alimentos, hágalo siempre en locales establecidos, con autorización sanitaria vigente. Revise que los productos tengan fecha de vencimiento visible, empaque en buen estado y que se mantenga la cadena de frío“.