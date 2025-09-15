“No tiene cura”: Alejandro Barros de “Tomás Va a Morir” revela que padece una grave enfermedad cerebral y reflexiona sobre su futuro

Alejandro Barros, parte del exitoso podcast "Tomás Va a Morir", reveló que padece una enfermedad que daña el cerebro y que no tiene cura, aunque sí requiere cuidados para intentar llevar una vida relativamente normal. El geógrafo contó su historia en el mencionado espacio y también utilizó sus redes sociales para reflexionar sobre su futuro.

Alejandro “Buffy” Barros pasó de ser una persona desconocida a estar en el podcast más escuchado de Chile, lanzar un libro y desarrollar su propio proyecto audiovisual. De la mano de Tomás Va a Morir, se convirtió en un querido personaje para los seguidores del espacio, el mismo donde reveló que sufre una complicada enfermedad.

Fue en el último capítulo de Tomás Va a Morir donde el geógrafo contó a sus compañeros el diagnóstico médico que tuvo que enfrentar durante las últimas semanas. Todo comenzó con una extraña sensación en el ojo izquierdo mientras estaba de vacaciones en Estados Unidos.

“Me miró y ahí se complicó todo porque me dijo: ‘Su ojo está perfectamente bien. El problema es del cerebro'”, relató Barros, quien luego fue derivado a un neuroftalmólogo. Este especialista ordenó una resonancia cerebral y ocular, cuyos resultados confirmaron la presencia de daño en la mielina, sustancia que recubre las neuronas y permite la transmisión de los impulsos eléctricos.

“Cuando la mielina se va, los impulsos empiezan a chisporrotear y no llegan al final. Literalmente, se pelan los cables”, explicó sobre su diagnóstico. “Tengo una enfermedad del cerebro que no tiene cura y voy a tener que vivir el resto de mi vida con eso. Es muy grave. Es una de las enfermedades más graves que uno puede tener y fue brígido”, agregó.

Sobre su futuro, dijo: “Es muy similar a lo que pasaba con el VIH. Hace 20 años, la enfermedad que tengo te mataba. Hoy puedes vivir una vida difícil, pero vivirla. Quizás no llegue a los 90 años, pero sí podría superar los 60. Tengo cinco o 10 años para disfrutar de mi cuerpo físico, que después no voy a tener”.

También la noche del domingo, Alejandro Barros ocupó sus redes sociales para referirse al diagnóstico, acompañado de fotos de él en distintos lugares en el marco de su proyecto Entre paisajes.

“Me da mucha pena pensar en tener que replantear este proyecto o directamente cancelarlo debido a todo lo que me está pasando. Una vida entera dedicada a moverme, viajar, explorar y descubrir que ahora podría derivar en exactamente lo contrario… Tiempo de reflexión y de replantearme muchas cosas”, escribió de manera emotiva en redes sociales.

Barros forma parte del podcast desde 2019, cuando se lanzó el proyecto junto al comediante Edo Caroe, Tomás Leiva y el propio Barros. Desde entonces, se han consolidado año tras año y han dejado su huella como uno de los podcasts más escuchados de los últimos tiempos.

Hace pocos meses, Barros también lanzó su primer libro, Entre los archivos, que recopila 50 anécdotas de la historia mundial, principalmente vinculadas a la geopolítica. Con esta publicación, el geógrafo y divulgador busca posicionar su marca personal más allá del éxito del podcast.