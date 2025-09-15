La noche soñada de Seth Rogen con “The Studio” y los récords que rompió la comedia de Apple TV+: las claves de los Premios Emmy 2025

La comedia de Seth Rogen, "The Studio", se consagró como la gran ganadora de los Emmy 2025, mientras que la serie de Netflix "Adolescence" rompió récords al convertir a su joven protagonista, Owen Cooper, en el primer actor de la Generación Z en ganar en una categoría mayor.

En la guerra de las plataformas, en la última edición de los Premios Emmy se desató una nueva batalla. En su versión 2025, los galardones de la televisión dieron vuelta una tendencia que venía favoreciendo a Netflix, Disney+ y HBO, y fue Apple quien rompió récords y se llevó los aplausos de la mano de “The Studio”, la comedia de Seth Rogen sobre el propio Hollywood.

La miniserie fue la gran ganadora de los Emmy 2025 con 13 estatuillas, incluyendo las categorías de mejor comedia, mejor actor principal y mejor guion (estos dos últimos para Rogen). Estos premios además significaron romper récords.

El primero fue alcanzar la mayor cantidad de victorias para un show en su primera temporada. Hasta esta noche, el récord lo tenía “The Bear” con 10 estatuillas, pero fue superado por la presentación de “The Studio”.

La serie, una comedia satírica de Seth Rogen sobre la lucha de un director de un estudio de Hollywood por equilibrar las exigencias corporativas con la pasión creativa de hacer buenas películas, está escrita, dirigida y protagonizada por el propio Rogen.

El actor también impuso sus propios récords, igualando la marca de Moira Demos, Amy Sherman-Palladino y Dan Levy como la persona con más premios en una sola noche. Rogen ganó mejor actor principal en comedia, mejor dirección y mejor guion, convirtiéndose en la primera persona en conseguir ese triplete.

“No puedo creer que esto esté pasando, nunca he ganado nada en mi vida”, subrayó Rogen en uno de sus discursos. La cuarta vez que subió al escenario, entre risas, reconoció que ya le estaba dando vergüenza recibir tantos premios.

Otras series destacadas y grandes derrotadas

Sin embargo, “The Studio” no fue la única vencedora de la noche. Otras series destacadas fueron “Adolescence” y “The Pitt”. En el caso de la producción de Netflix, Owen Cooper, joven actor de 16 años, también rompió un récord: se convirtió en el primer intérprete de la Generación Z en ganar una de las categorías mayores de los Emmy al llevarse el galardón a mejor actor de reparto en una miniserie o película para televisión.

Cooper venció nada menos que a Javier Bardem, quien aspiraba a la estatuilla a sus 56 años por su papel como José Menéndez en “Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez”, basada en el crimen real que conmocionó a Estados Unidos.

“Esto es surrealista”, comentó el joven actor en su discurso. “Sinceramente, cuando empecé estas clases de teatro hace un par de años, no esperaba ni siquiera estar en Estados Unidos, y mucho menos aquí”.

Además del actor español, competían Bill Camp y Peter Sarsgaard por “Presunto inocente”, Rob Delaney por “Dying for Sex” y Ashley Walters, compañero de elenco en “Adolescence”. En total, la serie de Netflix logró seis de los siete premios a los que estaba nominada.

Por su parte, “The Pitt”, el drama clínico de HBO, se quedó con dos galardones y superó así a su competidora en la categoría de drama, “Separación”.

En tanto, “Hacks”, aunque este año no se llevó el Emmy a la mejor comedia, sí obtuvo reconocimientos para sus dos protagonistas: Jean Smart y Hannah Einbinder.

Entre las grandes derrotadas de la noche estuvo “The Bear”, que llegaba con 23 nominaciones y como una de las favoritas, pero terminó sin premios. Lo mismo ocurrió con la tercera temporada de “The White Lotus”, que no pudo imponerse frente a “The Pitt”. En tanto, el chileno Pedro Pascal no pudo quedarse el premio Emmy a Mejor Actor Principal de una Serie Dramática por su papel en The Last of Us.