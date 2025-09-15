Con una simulación de un choque en el paradero 14 de Vicuña Mackenna: la impactante campaña de La Florida para concientizar en Fiestas Patrias

En vísperas de Fiestas Patrias, La Florida realizó una intervención con una simulación de accidente de tránsito en la calle. Esto se hizo para promover la conducción responsable y reducir siniestros viales durante las celebraciones.

A pocos días del inicio de Fiestas Patrias, se han impulsado diferentes campañas para concientizar a los conductores de celebrar con responsabilidad y no manejar bajo los efectos del alcohol. En ese escenario, La Florida llevó a un extremo la campaña, y realizó una intervención en la vía pública que llamó la atención de transeúntes y automovilistas.

En el paradero 14 de Vicuña Mackenna, la municipalidad expuso una simulación de accidente de tránsito, con una potente imagen. Con un choque entre dos autos con gran daño rodeados de botellas de alcohol, La Florida hizo un llamado a la responsabilidad.

El operativo se realizó en el marco de la campaña “Celebremos Bien“, de la municipalidad con Carabineros y la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH). Este programa incluye una campaña de concientización, en el que además se considera un despliegue para reforzar la seguridad vial.

“Hoy estamos reafirmando que en La Florida no vamos a naturalizar los accidentes de tránsito, ni el consumo irresponsable de alcohol en nuestras calles. Queremos que las Fiestas Patrias sean sinónimo de unidad, de encuentro familiar y de alegría, no de tragedias”, remarcó el alcalde de La Florida, Daniel Reyes.

Para estas Fiestas Patrias La Florida ha estado liderando operativos de fiscalización desde comienzos del mes. Entre el 1 y el 13 de septiembre, se han realizado más de 4.900 fiscalizaciones. Entre esto, se han cursado 198 infracciones, retirado de circulación 53 vehículos y concretado la detención de una persona.

Junto con esto, se han realizado operativos para enfrentar el comercio ambulante. A la fecha se han realizado 37 operativos en el centro cívico de la comuna, que han permitido decomisa más de 17 mil especies. Además se ha realizado inspección de carnicerías en la zona donde se realizó la intervención.