A prepararse para Fiestas Patrias: así funcionará el comercio y los supermercados durante el fin de semana largo

El 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables, por lo que gran parte del comercio se mantendrá cerrado, aunque hay excepciones como hoteles, restaurantes y farmacias. Revisa en The Clinic una guía de cómo funcionará la ciudad estas Fiestas Patrias.

Los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre son feriados obligatorios e irrenunciables en todo el país, lo que significa que el comercio estará cerrado. La normativa establece que solo podrán funcionar los locales atendidos por sus dueños, pero quedan exceptuados:

Establecimientos de entretenimiento, como fondas, cines y espectáculos en vivo.

Hoteles, restaurantes, clubes y otros establecimientos que entreguen el servicio de alojamiento y/o alimentación para su consumo inmediato.

Bencineras y tiendas de conveniencia adheridas al recinto, solo si en el establecimiento se preparan comidas para consumo directo en el local.

Farmacias de urgencia y que deben cumplir turnos fijados por la Autoridad Sanitaria o Seremi de Salud.

Por su parte, las distintas cadenas de supermercado anunciaron sus horarios de funcionamiento:

Jumbo estará abierto el miércoles 17 de septiembre hasta las 19:00 horas y retomará sus servicios a partir del sábado 20.

estará abierto el miércoles 17 de septiembre hasta las y retomará sus servicios a partir del sábado 20. Los supermercados Tottus cerrarán sus puertas entre las 19:00 y 20:00 horas del miércoles 17 de septiembre y reabrirán el sábado 20.

cerrarán sus puertas entre las del miércoles 17 de septiembre y reabrirán el sábado 20. Los supermercados Santa Isabel anunciaron su cierre el miércoles 17 a las 19:30 horas y también reabrirán el sábado.

anunciaron su cierre el miércoles 17 a las y también reabrirán el sábado. Lider cerrará el miércoles 17 a las 19:00 horas. Sin embargo, Express de Lider funcionará hasta las 19:30 horas del mismo día. Al igual que el resto de las cadenas, estos supermercados retomarán sus servicios el sábado 20.

Peaje a luca

Como parte de las medidas para las Fiestas Patrias, el Ministerio de Obras Públicas anunció un plan de contingencia para estas fechas, como el clásico peaje a luca.

El peaje a luca consiste en una tarifa reducida para los conductores que opten por salir de la Región Metropolitana en fechas y horas específicas. El beneficio se empezó a implementar el pasado sábado 13 de septiembre.

La medida también regirá el miércoles 17 y el jueves 18 de septiembre, entre las 07:00 y las 09:00 horas. Los peajes que contarán con esta modalidad son:

Ruta 68: Lo Prado y Zapata en dirección a la costa.

Ruta 5 Sur: Angostura en ambos sentidos solo el miércoles 17.

Ruta 5 Norte: Las Vegas en ambos sentidos.

La tarifa reducida también funcionará para el retorno a la Región Metropolitana. El sábado 20 de septiembre, la medida se implementará entre las 07:00 y las 13:00 horas; mientras que para el domingo 21 funcionará de 07:00 a 10:00.

Ruta 68: Lo Prado y Zapata en dirección a Santiago.

Ruta 5 Sur: Angostura en ambos sentidos.

Ruta 5 Norte: Las Vegas en ambos sentidos.

Medidas para el aeropuerto

El Aeropuerto de Santiago reforzará todos sus servicios ante el aumento de pasajeros que se espera para estas Fiestas Patrias.

Entre las medidas destacan 18 controles de seguridad de la DGAC en las salas de embarque, junto con 74 casetas de control migratorio de la PDI, además de inspecciones fitosanitarias y de mercancías a cargo del SAG.

La recomendación a los pasajeros nacionales es llegar con dos a tres horas de anticipación, mientras que para vuelos internacionales es de tres a cuatro.