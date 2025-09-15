Cervecería HBH anuncia su quiebra tras 28 años en Ñuñoa: cómo la pandemia derrumbó a uno de los pioneros del boom de la cerveza artesanal en Chile

La conocida Cervecería HBH, con 31 años de historia y hace 28 años ubicada en la comuna de Ñuñoa, se declaró en quiebra. "A pesar de los esfuerzos realizados, mi representado no ha logrado alcanzar los niveles de rentabilidad que tenía el negocio con posterioridad a la pandemia", explica su abogado, Gonzalo Espinosa.

La famosa Cervecería HBH ubicada en Ñuñoa deberá cerrar tras no poder enfrentar su crisis económica. La Sociedad Comercializadora de Cervezas Pío Nono Limitada solicitó su liquidación voluntaria. Durante 2018 y 2019 la cervecería tenía gran proyección de ventas, pero durante 2020, con la llegada de la pandemia, se estancó.

La pyme fue pionera en el mercado de cervezas artesanales. Su primer local abrió en la ciudad de Temuco, en 1994. Tres años después, en 1997, se instaló en la comuna de Ñuñoa, Santiago, lugar donde se mantenía hasta el día de hoy.

El abogado de la empresa, Gonzalo Espinosa, según consigna el Diario Financiero, recordó el complejo escenario al que se enfrentó la cervecería después de la pandemia. “Después de ocho meses cerrados se empieza a reabrir, pero de manera muy restrictiva, sobre todo referente a nuestro rubro”, comenta.

Además, el abogado cuenta que tuvieron complicaciones para cumplir con los compromisos derivados del crédito Fogape que tomaron. “Con el paso del tiempo, la solución otorgada por las instituciones financieras fue otorgar una prórroga del pago de las cuotas del crédito, pero esta vez con un alto interés asociado a los montos. Beneficio al cual se accedió, se cumplió durante un tiempo, pero fue imposible de mantener”, afirma.

El abogado vincula la quiebra con una serie de factores. Asegura que la ciudadanía dejó de frecuentar establecimientos comerciales y que la compleja situación económica y de seguridad que vivió el país, contribuyeron a que sus ventas disminuyeran.

Junto a esto, explica que sus proveedores tuvieron un alza de un 40% en sus precios. “Si bien una estrategia de supervivencia para mantener el negocio consiste en traspasar dichas alzas de precios a los clientes y consumidores, dichos aumentos tienen un límite, ya que el alza en los precios para los consumidores no es sostenible en el tiempo”, añade el abogado.

