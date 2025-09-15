Linguriosa, la popular lingüista española que analizó cómo hablan los chilenos: “Es como una fase súper evolucionada del español”

La lingüista española Elena Herraiz, conocida como Linguriosa, analizó en YouTube las particularidades del español de Chile. En su video descarta que los chilenos “hablen mal” y recalca que esta variedad es tan válida como cualquier otra.

Elena Herraiz, autodefinida como divulgadora lingüista conocida como Linguriosa, subió un video a su canal de YouTube para analizar el español que hablan los chilenos y, entre otras cosas, definir si se trata de una lengua o un dialecto.

“Es como una fase súper evolucionada del español”, señala en los primeros minutos de su video. “El español de Chile es la variedad o variedades que se hablan en Chile y que, por tanto, todos los fenómenos que tiene (…) no presentan ninguna característica súper especial al resto de variedades geográficas de lo que llamamos español“, explica la lingüista.

En ese sentido, recalca que “a pesar de la fama que ha acogido, el español de Chile es tan especial como el de cualquier otro sitio ¿Qué tienes problemas para entender a un chileno? ¿A qué chileno? Seguramente a un chileno de clase alta y que vive en una mansión, no vas a tener ningún problema en entenderlo porque habrá estudiado el estándar. Quizás tienes problemas para entender a un chileno de clase baja con una educación muy limitada y que sea mayor ¿pero crees que esto es exclusivo de Chile?“.

“Los chilenos no hablan mal, creo que eso no hace falta ni explicarlo a estas alturas. Sigo pensando que el español de Chile está separándose del resto de variedades”, afirma.

¿Cómo hablan los chilenos?

Con respecto a las particularidades del español de los chilenos, Herraiz destacó que “en Chile se pierde la “S implosiva”. Es decir, la S que está a final de sílaba de forma generalizada en todos los registros“.

“Tenemos el voseo verbal, que es la forma de la segunda persona singular que proviene etimológicamente de la segunda persona plural. El famosísimo cantás argentino viene del latín cantatis, castellano medieval cantades, cantaís y cantás. Pues en Chile, a diferencia del voseo pronominal, lo de usar vos en lugar de tú (…) está súper extendido. Pero no es la misma forma que en Argentina. Se parece más a la segunda persona plural de España, solo que en Chile es la segunda persona singular como ‘Tu cantai, tu corrí’. Es una forma muy curiosa, porque no solamente pierde la S final, sino que además monoptonga de una forma única“, destaca.

A lo anterior, añadió que “en el español de Chile también tenemos SOI/ERI. Como existe el voseo verbal, lo normal para el verbo ser es soi. Tu eres en Chile puede decirte ‘tu soi’, pero lo interesante aquí es que se ha creado una forma verbal nueva. Una forma verbal que mezcla soi con eres, es decir, ‘tu eres’ en Chile puede decirse como ‘tu soi’, pero también ‘tu erí’. Súper interesante. Esto solo pasa en Chile“.

¿Cómo nace el español chileno?

Si bien no hay una respuesta clara, la lingüista se aventura a señalar que “para explicar por qué se desarrolló el español de Chile hay que partir de la hipótesis andalucista. Que es la que defienden la mayoría de especialistas desde finales del Siglo XX hasta ahora. Porque, como ya hemos visto, la gran mayoría de estas características tan curiosas que tiene el español de Chile, las tiene también el español de Andalucía. Esta hipótesis nos dice que en las primeras décadas de la conquista, la mayoría de pobladores eran de Andalucía. Lo que pasó en las primeras colonias americanas en el Caribe, es que se fue creando una variedad muy común que mezclaba características de todos los colones y claro, los andaluces eran mayoría, así que el español de Andalucía tuvo una gran influencia. Esa variedad se fue expandiendo por las zonas conquistadas y en cada sitio se fue desarrollando a su manera y así acabamos llegando a la situación actual“.