Pilotos de Latam inician negociación colectiva y exigen aumento salarial: acusan que sueldos siguen por debajo del nivel prepandemia

El pasado 1 de septiembre, el gremio más grande de pilotos de la aerolínea Latam, que congrega a 500 trabajadores, comenzó una negociación colectiva con la empresa buscando un alza en sus sueldos. Hace unos días, la aerolínea fue la firma de mayor capitalización en la bolsa chilena. Aun así, sus trabajadores reclaman que sus sueldos siguen estando más bajos que antes de la pandemia.

El pasado 1 de septiembre comenzó la negociación colectiva reglada del Sindicato de Pilotos de Latam (SPL) el gremio más grande de Latam Airlines, que agrupa a 500 de 900 pilotos. Los trabajadores piden un alza en sus salarios.

Hace unos días, la aerolínea fue la firma de mayor capitalización en la bolsa chilena. Aun así, sus trabajadores reclaman que sus sueldos siguen estando más bajos que antes de la pandemia, periodo en el cuál Latam vio amenazada su estabilidad económica debido al prolongado cierre de fronteras.

Según consigna el Diario Financiero, el año 2022 se levó a cabo la última negociación entre el sindicato de pilotos y la empresa. En ese entonces, la aerolínea venía saliendo de un proceso de reorganización financiera y no se encontraba con un buen pie económico.

En esa oportunidad, el sindicato y Latam llegaron a un acuerdo donde los trabajadores recuperaron hasta un 80% de su antigua remuneración (pre pandemia). Esta había sido reducida en un 30% durante el año 2020, cuando los trabajadores aceptaron un plan de emergencia propuesto por la empresa.

Además de la reducción de sus salarios, la medida contempló el despido de 246 pilotos. Según el sindicato, este plan generó 30 millones de dólares de ahorro para la aerolínea.

El CEO de Latam, Roberto Alvo, asegura que la empresa sigue “avanzando con paso firme”. Como hoy la empresa se encuentra en un escenario más favorable, dejando atrás la crisis financiera de 2020, los pilotos consideran que es buen momento para un alza en sus salarios.

El pasado lunes 8 de septiembre, el sindicato entregó la propuesta del convenio colectivo a la aerolínea. Se espera que los pilotos obtengan la respuesta por parte de la compañía en los próximos días. La fecha de término de la negociación está fijada para el 31 de octubre.