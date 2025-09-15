Radiografía al conductor chileno: 29,7% se pasan luces rojas cuando van apurados y 83% de los que exceden límites de velocidad regularmente son hombres

La ACHS y el Ministerio de Transportes presentaron los resultados de la encuesta “Trayectos en riesgo”, que analiza el respeto a normas de tránsito en Chile, evidenciando que casi un tercio de los conductores se salta semáforos en rojo y un 83% de quienes exceden los límites de velocidad son hombres. Además 1 de cada 10 conductores manejan sin licencia de conducir.

La Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el Ministerio de Transportes presentaron los resultados de la encuesta “Trayectos en riesgo: velocidad, apuro y seguridad vial”, que mide las tendencias de comportamiento de los conductores y conductoras de Chile, entre otras cosas, el respeto a límites de velocidad.

El estudio corroboró algunas cifras que se han conocido recientemente por otros análisis sobre, por ejemplo, personas que no respetan señales de tránsito, y entregó antecedentes sobre las tendencias al volante diferenciado por género, que dan cuenta que los hombres son considerablemente más propensos a exceder límites de velocidad.

De cifras generales, un 27,7% de los encuestados reconoce que superan el límite de velocidad de 1 a 3 veces a la semana. En tanto, un 17,4% supera el límite de velocidad frecuentemente. 5 de 10 personas dicen exceder los límites una vez a la semana, y 47,4% ha manejado a más de 120 km/h al menos una vez. De los que reconocieron regularmente conducir más rápido de lo permitido, un 83,6% son hombres, y 53% entre 30 y 44 años. Esto da cuenta que los hombres al volante son potencialmente más propensos a no respetar las normas de tránsito.

El 80,7% de quienes exceden los límites dice hacerlo para llegar más rápido a su destino. El 67,6% lo hace por falta de fiscalización y 66,8% por adrenalina o gusto a la velocidad.

Uno de los datos más llamativos y preocupantes del estudio de la ACHS, es la cantidad de personas que manejan sin licencia de conducir. 10,5% de los automovilistas manejan sin documentos, y en motociclistas, la cifra es de 8,8%. Esto implica que una de diez personas conducen sin licencia.

El poco respeto por las normas de tránsito del conductor chileno

El estudio de la ACHS también presentó estadísticas llamativas en cuanto al respeto a otras normas de tránsito como la señalética y semáforos. De los encuestados, un 29,7% dice cruzar semáforos en rojo o en cruces no autorizados cuando van apurados. De estos, 43,9% son menores de 30, y 33% son personas sin licencia.

Además, el 23,7% no respeta los pasos peatonales, y en el caso de los que manejan sin licencia, la cifra aumenta a 29,7%. A esto se suman que 11,7% no respeta las señales de tránsito, como discos pare, ceda el paso, reducción de velocidad, entre otras.

El estudio también mide las tendencias de movilización de los chilenos. Entre esto, se ratifica que el transporte público continúa siendo el medio más usado con 35,9%. Un 24,5% conduce vehículos menores como autos y camionetas, y 16,4% son pasajeros en este tipo de vehículos, tanto en vehículos particulares, taxis, colectivos, o autos de aplicaciones de transporte.

El 12% son peatones, 4,3% ciclistas, 3,5% conductores de vehículos mayores como camiones o buses, 2,7% motociclistas, y 0,8% scooters eléctricos u otros ciclos.