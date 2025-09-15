Justicia absuelve a trabajador que recibió $165 millones de sueldo por error, se negó a devolverlos y luego renunció

Después de más de tres años de proceso judicial, el 1° Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a un extrabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), quien fue acusado por la empresa tras recibir por error un pago de $165 millones, monto 330 veces superior a su sueldo habitual.

Compartir

Luego de más de tres años de juicio, el 1° Juzgado de Garantía de Santiago absolvió a un extrabajador del Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) —que controla las marcas La Preferida, San Jorge y Winter— después de haber sido denunciado por la empresa por el delito de apropiación indebida. Según Diario Financiero, el exfuncionario recibió por error un sueldo 330 veces mayor al acordado en su contrato.

El 30 de mayo de 2022, un asistente de despacho de Cial –quien tenía un sueldo de alrededor de $500 mil– se acercó al subgerente de distribución para avisarle que, al revisar su cuenta corriente, se dio cuenta de un error en el pago de su salario de dicho mes, pues recibió más dinero del que le correspondía.

Tras enterarse de lo ocurrido, el subgerente fue de forma presencial a recursos humanos para consultar sobre la situación. En ese momento, la analista a cargo advirtió el error.

De acuerdo con la querella presentada por la empresa, el trabajador fue informado de la equivocación y de que recibió en su cuenta corriente un pago en exceso por $165.398.851. “Se le informó y aclaró que ese dinero no correspondía al pago de ningún servicio”, planteó la compañía.

La defensa de Cial afirmó que el trabajador se comprometió a ir a su banco a generar un vale vista en nombre de la empresa. Sin embargo, pasaron las horas sin noticias del funcionario. El hombre reapareció el 22 de junio de 2022, cuando —mediante un abogado— presentó su carta de renuncia voluntaria.

Un caso que se resolvió en tribunales

Una vez conocido el caso, el abogado del extrabajador, Alejandro Díaz, afirmó que “jurídicamente, esta parte entiende que no existe ningún delito”.

Por su parte, la empresa logró que levantar el secreto bancario del exfuncionario. A pesar de esto, el 8 de septiembre de 2025, el Juzgado de Garantía falló a favor del extrabajador y absolvió al hombre del delito de hurto por hallazgo, por el que fue formalizado por el Ministerio Público. “Se declaró absuelto, tal como nosotros habíamos afirmado”, dijo Díaz.

Sin embargo, la empresa aseguró que seguirá intentando recuperar el dinero que reclama. “Cial ejercerá todas las acciones que la normativa contempla, interponiendo un recurso de nulidad, a fin de que la resolución sea revisada”, sostuvieron.