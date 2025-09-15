Tribunales respaldan a TVN y rechazan recurso de abogada que buscaba censurar emisión de reportaje sobre una denuncia de estafa en su contra

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de protección presentado por una abogada contra TVN, reafirmando el derecho a la libertad de expresión y descartando la censura previa en un reportaje relacionado con una querella por estafa en etapa de investigación.

Compartir

La Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó un recurso de protección interpuesto por una abogada en contra de Televisión Nacional de Chile (TVN), quien buscaba impedir la emisión de un reportaje sobre una querella por estafa en la que se encontraba involucrada.

La mujer sostuvo que el 12 de enero de 2024 se presentó dicha querella “en etapa de investigación, sin formalización ni sentencia firme”, dice el fallo. El 25 de junio de 2025, un periodista de TVN contactó a la abogada y le informó la preparación de un reportaje sobre el caso. La recurrente negó su consentimiento para el uso de su nombre e imagen respecto a una causa penal no resuelta.

Por lo anterior, la recurrente aseguró que dicho reportaje era una amenaza para su integridad psíquica, honra, vida privada y patrimonio. La mujer agregó que su emisión “asumiría culpabilidad” y calificó el actuar de TVN como ilegal y arbitrario.

TVN sostuvo que el reportaje se basaba en exponer actuaciones judiciales públicas, ya que se encontraba disponible en la Oficina Judicial Virtual y la información era de interés público. En dicha querella se la acusa de haber hecho que una persona con discapacidad mental —en trámite de interdicción— firmara la transferencia de su inmueble sin recibir nada a cambio. Esa persona habría fallecido en el proceso.

El canal alegó que acoger el recurso implicaría censura previa, que está prohibida por ley. Según TVN, “la acción ha perdido toda oportunidad, por cuanto el reportaje ya fue emitido y se encuentra disponible en plataformas digitales (…), por lo que no es posible adoptar una medida preventiva para evitar su difusión”. Además, sostuvo que hay otras acciones disponibles si estima afectada su honra, como el derecho de rectificación o aclaración.

La Corte se inclinó por TVN y en contra de la censura previa

La Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección y concluyó que el asunto implicó “una colisión entre el derecho a la honra (…) y la prerrogativa de la empresa periodística a emitir opiniones e informar sin censura previa”. El tribunal aseguró que ningún derecho es absoluto.

El Tribunal agregó que la ley chilena prohíbe la censura previa y protege la honra mediante responsabilidades posteriores. Además, la Corte consideró que el reportaje era de interés público, al tratarse del ejercicio profesional de una abogada y su posible participación en un delito.

La Corte resaltó que el periodismo independiente es clave en una democracia robusta. Finalmente, recordó que existen otros mecanismos para proteger la honra, como el derecho de rectificación o aclaración.

Además, citó fallos del Tribunal Constitucional y la Convención Americana de Derechos Humanos para respaldar su decisión y reafirmó que la libertad de expresión debe primar en casos de interés público, sobre todo cuando se trata de medios de comunicación establecidos.