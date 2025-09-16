Detienen a dos policías peruanos que intentaron ingresar más de 10 kilos de droga por paso fronterizo Chacalluta

Cinco ciudadanos peruanos fueron detenidos en Arica al intentar ingresar más de 10 kilos de ketamina por el paso de Chacalluta. Entre ellos se encuentran dos funcionarios activos de la Policía Nacional de Perú, quienes serán formalizados este miércoles.

La Fiscalía de Arica y Parinacota junto a la Policía de Investigaciones (PDI) confirmaron la detención, la tarde de este martes, de cinco personas de nacionalidad peruana cuando intentaban ingresar con más de 10 kilos de droga a Chile.

Entre los detenidos hay dos funcionarios activos de la Policía Nacional de Perú, a quienes se les realizará el control de detención y la formalización durante la jornada de este miércoles

Al respecto, la subprefecta Geraldine Chacana Vega, jefa (s) de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica, detalló que “durante la jornada de hoy, detectives de esta brigada lograron detener a cinco personas de nacionalidad peruana, quienes habrían ingresado a bordo de dos vehículos por el Control Fronterizo de Chacalluta con un total de 11 kilogramos de ketamina“.

“Entre los detenidos se encuentran dos funcionarios activos de la Policía Nacional de Perú. Por instrucción del Ministerio Público pasarán todos los detenidos mañana a control de detención”, añadió. Desde la Policía Nacional de Perú aún no emiten una declaración con respecto a lo ocurrido y se esperan conocer mayores detalles tras la formalización de todos los detenidos.

En el marco de una investigación dirigida por @Fiscalia_Arica y @PDI_Arica, se detuvo a cinco ciudadanos peruanos que internaron a Chile, por el complejo Chacalluta, 11 kilos de ketamina. Dos de los imputados son miembros de la Policía Nacional de Perú. Mañana serán formalizados. pic.twitter.com/6bKAxUNbok — Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) September 16, 2025

Policías de Bolivia hallados con droga

Esta situación es similar a la ocurrida a fines de agosto de este año, cuando se confirmó la detención de cinco policías bolivianos sorprendidos por Carabineros cuando intentaban sacar vehículos de la nieve en un paso no habilitado. Al momento de la fiscalización, confirmaron que en los autos había marihuana además de cocaína.

Los detenidos fueron formalizados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. El civil, en cambio, fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

Por petición del Ministerio Público, todos los detenidos quedaron en prisión preventiva por la causal de peligro para la seguridad de la sociedad y se dispuso un plazo de investigación de 150 días.