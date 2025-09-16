Dueños de Corona liquidarán centro de distribución en Lampa por cerca de US$ 19 millones en medio de la quiebra de la firma

Tras la liquidación de la icónica cadena Corona, el retail se encuentra rematando sus prendas y mobiliario. Este 25 de septiembre se llevará a cabo el cuarto remate. Además, los dueños también tienen en venta el centro de distribución que operaba con la compañía. El inmueble posee ofertas que ascenderían a los 19 millones de dólares. Entre las firmas que mostraron interés por el inmueble figuran Grupo Patio, Agunsa, la marca Cannon y la brasileña Ball.

Tras la liquidación de Corona, que oficializó su solicitud de quiebra en julio, en el mercado se están rematando las prendas que mantenía el retail. El próximo evento está convocado para el 25 de septiembre y se venderán productos de vestuario y accesorios de mujer, hombre e infantil. Además, parte de su mobiliario también serán rematados maniquíes, percheros y mobiliario.

Este es el cuarto remate de la multitienda y al igual que los anteriores, será 100% online y el precio mínimo por prenda será de $650 pesos. Cada lote contiene entre 500 y 1.000 prendas.

Esto no es lo único de la cadena que se ofrece: también está por verse quiénes ocuparán los metros cuadrados que quedaron disponibles. Además, los dueños de la cadena, los hermanos Schupper, también tienen en venta el centro de distribución que operaba con la compañía.

El centro de distribución de Corona posee un avalúo fiscal cercano a los $8.400 millones

Según consigna El Mercurio, el centro de distribución posee unos 16.000 m2 y es uno de los activos más valorados de la empresa. Posee un avalúo fiscal cercano a los $8.400 millones, aunque según fuentes cercanas, las ofertas por este recinto ascenderían a unos 19 millones de dólares.

El inmueble está ubicado en avenida La Montaña N°1750 (Lampa) y era arrendado a Inmobiliaria e Inversiones Don Leonardo Limitada, relacionada con la familia Schupper. Los hermanos poseen un 97% de la propiedad, a través de Compañía Inmobiliaria Alef Sociedad Civil Limitada, así como también participaciones individuales donde se reparten 1% cada uno.

Fuentes afirman que, en el caso de materializarse la compraventa del inmueble, los recursos obtenidos serán destinados a los propietarios de la sociedad dueña del centro de distribución, ya que no formaba parte de los bienes vinculados a la reorganización. “No era la intención de los dueños de vender el centro de distribución y pagar las deudas”, explica un negociador del proceso.

Entre las firmas que mostraron interés por el inmueble figuran Grupo Patio, Agunsa, la marca Cannon y la brasileña Ball. Aunque desde Grupo Patio comunicaron que fueron a visitar el centro de distribución pero que decidieron no continuar con el proceso.