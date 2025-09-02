Tras la quiebra, Corona rematará más de 500 mil prendas desde los $650: revisa cómo participar de la subasta este jueves 4 de septiembre

El pasado 13 de agosto, se concretó la quiebra ante la justicia de la cadena Corona. Luego de 70 años de historia, la tienda de retail reconocida por sus accesibles precios deberá cerrar para siempre. Este jueves 4 de septiembre a las 14:00 se rematarán más de 500 mil de sus prendas e inmuebles. Se venderá por lotes, con un precio mínimo de $650 pesos por pieza de ropa.

La tienda de retail Corona concretó su quiebra ante la justicia el pasado 13 de agosto. La empresa reconocida por sus accesibles precios, se vio obligada a cerrar luego de 70 años de historia. Este jueves 4 de septiembre, más de 500.000 de sus prendas serán rematadas de manera online, con precios desde los $650 pesos. No solo contarán con vestuario y accesorios, si no que también liquidarán maniquíes, percheros, escritorios, sillas y muebles de oficina.

La prenda tendrá un costo mínimo de $650 pesos y se venderán lotes con un mínimo de 4.000 piezas de ropa. Estos lotes serán agrupados en cinco categorías: ropa de mujer, ropa de hombre, jeans de mujer, jeans de hombre, ropa infantil, maniquíes y mobiliario.

Para participar del remate, que será 100% online, deberás inscribirte en la página web de Remates del Río. Comenzará a las 14:00 horas de este jueves 4 de septiembre.

La empresa a cargo del remate, Remates del Río, invita a pymes y grandes empresas a aprovechar de la oferta para suplir sus negocios. “Una oportunidad única para abastecer tu negocio con vestuario y equipamiento a precios increíbles”, aseguran en su cuenta de Instagram.

Participarán 13 sucursales de las tiendas Corona a lo largo del país: Alameda Centro, Vivo Imperio, Arauco Maipú, Portal El Llano, Quilpué, Talca, Los Ángeles, Rancagua Plaza América, Vivo San Fernando, Chillán, Temuco Montt, Concepción Freire y Arauco Coronel.

La historia del fin de Corona

La tienda de retail nació en 1955, fundada por Leonardo Schupper con el propósito de democratizar el mundo de la moda, con precios que respetaban esa intención. Corona logró abrir 59 sucursales alrededor de todo Chile y agrupar a más de 1.800 trabajadores. A finales de junio de este año, el retail debió iniciar su proceso de cierre.

A fines de octubre de 2024, la cadena anunció que inició un nuevo proceso de reorganización judicial, señalando que “esta situación se debe principalmente a pérdidas sostenidas en su negocio financiero (tarjeta Corona), el cual está en su fase final de cierre, y menores ventas en su negocio de retail”, según consignó este mismo medio.

La Tarjeta Corona presentó pérdidas por $6.885 millones a septiembre de 2023, con solo 65.157 tarjetas activas.

“La principal causa ha sido la falta del capital de trabajo necesario para poder desarrollar sus negocios, entre otros motivos, por la imposibilidad de acceder a financiamiento desde el año 2022”, detalló en un comunicado.