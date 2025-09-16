Telefónica, firma detrás de Movistar, podría zanjar en noviembre su continuidad en Chile, en medio de rumores de salida

En medio de los rumores de la eventual salida del país de la operadora de Movistar, el presidente de la española Telefónica, Marc Murtra, presentará el nuevo plan estratégico de la empresa hasta 2026 el próximo 4 de noviembre, durante un Capital Markets Day.

Compartir

El futuro de la operación en Chile de la española Telefónica, la firma también conocida como Movistar en nuestro país, podría quedar zanjado de aquí al 4 de noviembre, en medio de los rumores de una eventual salida del país.

Y es que se espera que ese día el presidente de la compañía, Marc Murtra, presente el nuevo plan estratégico de la empresa, el que incluiría -si no ha ocurrido antes- decisiones sobre sus activos en América Latina. Además, Murtra lanzará el nuevo plan durante un Capital Markets Day que coincidirá con la publicación de los resultados del tercer trimestre, según anunció ayer Telefónica.

Según consigna El Mercurio, el grupo español ha puesto este año en revisión las operaciones de la firma en América Latina, con excepción de Brasil, lo que podría plasmarse en una segunda ola de venta de activos para privilegiar sus operaciones en Europa.

El caso de Telefónica en Chile

De hecho, medios españoles han mencionado una inminente venta de su unidad en Chile, como parte del proceso de reorganización de la compañía. Pero Telefónica no ha sido claro sobre el futuro de esta filial tras una seguidilla de números en rojo y pese al avance en el despliegue de su red en Chile.

Incluso se ha especulado que habrían contratado a un banco de inversión para la búsqueda de potenciales interesados, aunque desde Telefónica no han confirmado esas versiones.

Lo que sí, ya es un hecho que Telefónica Chile busca vender su emblemático edificio en pleno centro de Santiago. Es más, hace unos meses reactivó esta idea y la venta del inmueble está siendo asesorada por las firmas CBRE y GPS Property luego del interés que ha despertado entre potenciales oferentes, según señalan fuentes familiarizadas con la operación.

Eso sí, cercanos a la empresa comentan que la venta del edificio es un proceso que se retoma del 2019, por lo que no está vinculado con la eventual salida de la controladora de Movistar del país.