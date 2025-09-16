Maitencillo se queda sin fondas privadas: municipio advierte que no hay ninguna fiesta autorizada, aunque hay dos eventos que venden entradas por hasta $60 mil

La Municipalidad de Puchuncaví confirmó a The Clinic que no hay autorización para realizar fondas particulares. Ya habían salido a la venta entradas para dos eventos en Maitencillo: "Salvaje por Maifonda" y "Fonda Bosque Maitencillo". "La única autorización a evento masivo es La Fiesta de la Chilenidad que realiza la Municipalidad", explican desde el municipio. "Eventos masivos particulares no hay ninguno autorizado y no habrán durante estos días festivos", añaden.

La Municipalidad de Puchuncaví confirmó a The Clinic que no hay ninguna fonda particular autorizada para realizarse en la comuna durante los feriados de Fiestas Patrias. Ya habían salido a la venta entradas para dos eventos en Maitencillo: “Salvaje por Maifonda” y “Fonda Bosque Maitencillo”.

Esta última, ya anunció a través de sus redes sociales que la fonda no podrá llevarse a cabo. “Salvaje” por su parte, aún se encuentra vendiendo entradas, cuyos precios van desde los $30 a los $65 mil pesos.

A estos dos eventos, se suma una convocatoria informal para realizar una fiesta en la Playa El Abanico, situación ante la cual el municipio ya está preparando fiscalizaciones para frenarla.

“La única autorización a evento masivo es La Fiesta de la Chilenidad que realiza la Municipalidad”, explican desde el municipio. “Eventos masivos particulares no hay ninguno autorizado y no habrán durante estos días festivos”, añaden.

Además, a través de redes sociales se está llevando a cabo un llamado a un megacarrete no autorizado en la Playa El Abanico. “Masivo: trae tu copete”, se lee en la invitación para los días 18 y 19 de septiembre.

“Respecto a la convocatoria en Playa El Abanico, hoy se está desarrollando una reunión entre Capitanía de Puerto, Tenencia de Carabineros y Seguridad Pública Municipal, con el fin de preparar las fiscalizaciones para estas fiestas”, aseguran desde la municipalidad.

Municipalidad reforzará fiscalizaciones para impedir fondas clandestinas en Maitencillo

En cuanto a las medidas de seguridad, “la municipalidad acaba de adquirir un drone con detección de calor y dos nuevas camionetas para sumar al material existente en refuerzo de estas Fiestas Patrias”, afirman. Además, contarán con “el trabajo en conjunto con las distintas fuerzas de orden”, explican.

De esta manera, “seguimos siendo una de las comunas más tranquilas de la región”, sentencian.