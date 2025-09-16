Nasa abre convocatoria para enviar tu nombre al espacio: la agencia espacial entrega “tarjetas de embarque” para participar del próximo despegue a la Luna

La NASA está lanzando una campaña para que puedas viajar de manera simbólica al espacio, abordo de la nave Orión durante la misión Artemisa II. La invitación de la agencia espacial es a registrar tu nombre en la misión. Ellos lo incluirán en una tarjeta de memoria que se almacenará en la nave durante su viaje. Así, tu nombre podrá volar al espacio y orbitar alrededor de la Luna.

¿Te gustaría acompañar a un equipo de astronautas al espacio? Con la campaña que está lanzando la NASA ahora puedes cumplir tu sueño. Invitan al público a “viajar” en la nave Orión durante la misión Artemisa II. A inicios de 2026, cuatro astronautas emprenderán un viaje en donde orbitarán la Luna y regresarán a la Tierra. Esta misión tiene el objetivo de poner a prueba la tecnología que se usará para la exploración del espacio profundo, específicamente para futuras exploraciones lunares y a Marte.

Luego, los participantes pueden descargar una tarjeta de embarque simbólica con su nombre como un recuerdo coleccionable. Ya son 200.000 las personas que se suman a esta aventura.

¿Cómo inscribir tu nombre en la nave de la NASA?

“Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la Luna y desarrollar futuras misiones a Marte”, cuenta la NASA a través de su invitación.

“También es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo y darles la oportunidad de acompañarnos mientras lideramos el camino en la exploración humana hacia lugares más profundos en el espacio”, agrega la agencia espacial.

Para que tu nombre sea uno de los afortunados que viajarán al espacio debes ingresar a la página web oficial de la NASA e inscribir tu nombre. Debes registrarte antes del 21 de enero de 2026.

La misión tendrá una duración aproximada de 10 días y se espera que la nave despegue a más tardar en abril de 2026.

“Este es otro paso hacia nuevas misiones tripuladas de Estados Unidos a la superficie de la Luna que ayudarán a la agencia a prepararse para enviar a los primeros astronautas estadounidenses a Marte”, asegura la NASA.