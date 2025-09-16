Profesores de Poliglota denuncian hasta cuatro meses de retraso en los pagos: el CEO asegura que “no es un problema de falta de recursos”

Al ser consultado sobre el tema Carlos Aravena, CEO de Poliglota, reconoció a The Clinic que han habido atrasos en algunos pagos a profesores ligados a la startup especializada en la enseñanza de idiomas en formato online. Eso sí, confirmó que los atrasos de pago a nacionales ya se habrían regularizado.

“Hay un grave problema en Poliglota, donde no han estado pagando a sus coaches para las clases de inglés realizadas. Coaches de Chile llevan tres semanas sin pago, y los coaches internacionales llevan casi cuatro meses”. Esa es la denuncia que publicó en su cuenta de LinkedIn una exprofesora de la startup chilena especializada en la enseñanza de idiomas en formato online.

Además, señaló que “no es la primera vez que demoras por el estilo hayan pasado. Imagina no tener sueldo por cuatro meses y seguir trabajando igual”.

Al ser consultado sobre el tema, Carlos Aravena, CEO de Poliglota, explica a The Clinic que los coaches “son el corazón de Poliglota y lo más importante para nosotros es cuidar esta relación”.

Tras ello, dijo: “Reconocemos que se han producido atrasos en algunos pagos, que han afectado a una porción de nuestra red internacional de más de 300 coaches internacionales. Esto ocurrió en ciertos ciclos que se extendieron más de lo esperado. Aunque los plazos se alargaron, los pagos nunca se han detenido y hemos seguido avanzando de manera constante. Sabemos que esto generó dificultades, lo lamentamos profundamente y nos hacemos responsables de la situación”.

De hecho, al cierre de esta nota, Aravena confirmó que los atrasos de pago a nacionales ya se habrían regularizado.

Respecto de las razones del desajuste, el CEO de Poliglota declara que “la situación se debe a desajustes en los plazos de ejecución y cierre de proyectos internacionales de gran envergadura, cuyos ciclos de pago resultaron más largos de lo habitual. No es un problema de falta de recursos, sino un desfase en los tiempos”.

“Entendemos el impacto que esto ha tenido y mantenemos comunicación directa con los coaches afectados. Esta situación no representa el estándar de Poliglota, y estamos trabajando para que no se repita. Al mismo tiempo, esta experiencia nos ha llevado a reforzar nuestros procesos, mejorar los canales de comunicación con nuestra red y avanzar en un plan que nos permita cuidar mejor a nuestros coaches, que son lo más importante para nosotros”, agrega.

En cuanto a las medidas que tomaron para enfrentar la situación, indica que “ya estamos iniciando un plan de normalización de pagos, con comunicación directa caso a caso con los coaches afectados. Al mismo tiempo, reforzamos nuestros procesos internos para dar mayor previsibilidad y evitar que situaciones como esta vuelvan a ocurrir. Nuestro compromiso es ponernos al día de manera responsable y seguir cuidando a quienes hacen posible que miles de estudiantes vivan la experiencia Poliglota”.