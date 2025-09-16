Robert Redford, la leyenda de Hollywood que conquistó con sus roles en “Dos hombres y un destino” y “Una propuesta indecente”, muere a los 89 años

La leyenda de Hollywood, Robert Redford, falleció este martes a los 89 años, según informó The New York Times. El actor y director saltó al estrellato por sus roles en clásicos como "Dos hombre y un destino" ("Butch Cassidy and the Sundance Kid"), "Todos los hombres del presidente", "Una propuesta indecente", "Tal como éramos", entre otros filmes.

Robert Redford, uno de los rostros más emblemáticos del cine estadounidense, falleció este martes a los 89 años, según informó The New York Times, citando un comunicado de la agencia de su representante, Cindi Berger. En el escrito, se informa que el deceso se produjo mientras el artista dormía, sin especificar una causa concreta.

Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en la comunidad costera de Santa Mónica, California. Él mismo se describió como un estudiante con bajo rendimiento académico, más interesado en las artes y el atletismo.

Se graduó de la escuela secundaria Van Nuys en 1954 y asistió brevemente a la Universidad de Colorado en Boulder. Posteriormente, viajó por Europa, empapándose de la cultura de Francia, España e Italia.

Finalmente se mudó a la ciudad de Nueva York y se matriculó en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas. Debutó en Broadway a finales de la década de los cincuenta, y posteriormente apareció en varios programas de televisión populares de principios de la década de los sesenta.

El salto al estrellato de Redford

La performance más destacada de Redford durante ese período fue junto a Elizabeth Ashley en la obra original en Broadway de “Descalzos por el parque” (“Barefoot in the Park”) de Neil Simon, donde interpretó al tenso recién casado Paul. Esta obra catapultó a Redford a papeles secundarios en películas, incluyendo la peculiar comedia de Alec Guinness “Situación desesperada…pero no grave” y la historia de ficción “Intimidades de una adolescente”, protagonizada por Natalie Wood.

Posteriormente, Redford, actor, director y productor, se consolidó con películas icónicas como “Dos hombre y un destino” (Butch Cassidy and the Sundance Kid), “Todos los hombres del presidente”, “Una propuesta indecente”, “Tal como éramos” junto a Barbra Streisand, entre otros filmes.

El actor fue catalogado como un galán de referencia a finales de los años 60 y 70, reconocible al instante por su pelo alborotado y muy querido por su carisma natural. Pero también fue un cineasta consumado, un activista político comprometido y un emprendedor que transformó la cultura.

A lo largo de su carrera -que se extendió por más de seis décadas-, Redford ganó dos Premios de la Academia, incluyendo un premio honorífico en 2002, y tres Globos de Oro, incluyendo el Premio Cecil B. DeMille en honor a la trayectoria en 1994.

Además, ganó el Óscar a mejor director por el melodrama familiar “Gente corriente” (1980), la primera de sus nueve experiencias detrás de la cámara.

Más allá de Hollywood, Robert Redford fue impulsor del festival de cine independiente Sundance, plataforma crucial para nuevos talentos y películas fuera del circuito comercial.