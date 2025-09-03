De Valdivia a los Oscar: “La misteriosa mirada del flamenco” destaca en la cartelera del FICValdivia

El FICValdivia 2025 presentará estrenos mundiales de Camila José Donoso, Diego Soto, Karin Cuyul, Dubi Cano y Samantha Cabrera, además de los nuevos filmes de Ignacio Agüero, Ernesto Díaz Espinoza y Cristián Sánchez Garfias, junto a "La misteriosa mirada del flamenco" de Diego Céspedes, ganadora en Cannes y candidata al Oscar y al Goya.

El Festival Internacional de Cine de Valdivia (FICValdivia) anunció parte de su programación para la edición 2025, el que se realizará del 13 al 19 de octubre, tanto la slección que estarpa en competencia y aquellas que se mostraran en el marco del festival, alli destaca La misteriosa mirada del flamenco, la película de Diego Céspedes que será la representante chilena en el camino a los goya y el oscar.

El anuncio se realizó como parte de la inauguración de FICValdivia en Santiago 2025, una muestra de cine que tendrá lugar entre los días 3 y 6 de septiembre en la Sala K de la Universidad Mayor, institución que por tercer año consecutivo se ha aliado con FICValdivia, reafirmando su compromiso en la promoción del cine nacional e internacional. Esta alianza fortalece los vínculos entre el festival y la academia, facilitando espacios de exhibición, diálogo y acceso a experiencias cinematográficas para estudiantes, docentes y la comunidad en general.

La Selección Oficial Largometraje de este año reúne a destacados nombres del cine chileno con nuevas propuestas. Camila José Donoso regresa a FICValdivia, donde ha presentado todas sus películas anteriores, con Antitropical, un filme que continúa su interés por retratar vidas y territorios marginados a través del trabajo con actrices no profesionales. La historia sigue a Susy, una inmigrante dominicana en Chile, que ayuda a Deisi, recién llegada desde Colombia, a insertarse en el mundo de los “cafés con piernas”.

Diego Soto también compite con La corazonada, su tercer largometraje, que entrelaza una adaptación de La tempestad de Shakespeare con las vivencias de los habitantes de una casa familiar, donde la frontera entre ficción y realidad se difumina. Por su parte, Karin Cuyul presenta La vida que vendrá, una obra que combina grabaciones amateurs, recuerdos y material de archivo para construir un relato coral que cruza los últimos 50 años de historia chilena desde lo íntimo y lo político.

El apartado se completa con Un eclipse y el caos, de Dubi Cano y Samantha Cabrera, ambientado en Aysén y centrado en la convivencia entre una mujer que vive con sus cinco nietos y la mirada de las directoras que se integran a su entorno. La obra mezcla fantasía infantil, la fuerza de la naturaleza y la inminencia de un eclipse solar total para explorar los límites entre el sueño y la realidad. Así, la competencia ofrece una muestra diversa de miradas autorales, con películas que abordan temas como la migración, la memoria, la literatura, la infancia y las formas de habitar los territorios en Chile.

La mirada del Flamenco en Valdivia

La Muestra de Cine Chileno, Gala Chilena de FICValdivia 2025 reúne a cineastas consagrados y nuevas voces con estrenos de alto impacto. Ignacio Agüero regresa con Carta a mis padres muertos, una narración epistolar que cruza historia política, familiar y personal a partir de la muerte de su padre tras el triunfo de Allende, entrelazando archivos y memorias íntimas.

En tanto, Cristián Sánchez presenta El santo oficio, su película más cinéfila, donde un escritor intenta filmar su primera obra en medio de la pandemia, atrapado en un universo de referencias fílmicas, brujería y pulsiones eróticas. Por su parte, Ernesto Díaz Espinoza llega con Diablo, protagonizada por Marko Zaror, en la que un exconvicto desencadena un violento ajuste de cuentas en el mundo criminal, combinando acción física con un trasfondo melodramático.

La Gala se completa con La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, reciente ganadora del premio principal en Un Certain Regard en Cannes y candidata chilena al Oscar. Ambientada en un pueblo minero del norte en 1982, la historia sigue a Lidia, una niña que crece en una familia queer liderada por Mamá Boa y La Flamenco, mientras enfrentan el prejuicio y la violencia de la comunidad obrera en los albores de la crisis del VIH. Con estas cuatro películas, la sección ofrece un panorama diverso del cine chileno contemporáneo, que va desde la memoria íntima y política hasta el cine de género y las exploraciones de nuevas sensibilidades sociales.