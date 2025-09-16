Sobreprecio en compra de terreno para Cesfam en Las Condes: director de control del municipio será imputado por falsificación

A Eduardo López, exdirector de compras del municipio, se le imputa falsificación del instrumento público en el caso Cesfam, por adulterar el decreto que autorizó la compra de terrenos, entre los que se encontraba uno con sobreprecio. El abogado querellante espera que esta sea la primera de varias formalizaciones en este caso.

En 2023 se alertó sobre el sobreprecio en la compra de un terreno ubicado en Av. Manquehue donde la entonces administración, liderada por Daniela Peñaloza (UDI), adquirió diez terrenos para llevar a cabo un Cesfam.

Algo que no solo implicó el desembolso de $11 mil millones, si no que además complicó la gestión de Peñaloza por hacerlo sin la aprobación del concejo municipal.

Pero también las sospechas surgieron porque uno de los terrenos, había sido comprado por Vulcon un mes antes por la mitad del precio por el que después se la vendieron a la Municipalidad de Las Condes. Si Vulcon la adquirió en $422 millones, el municipio posteriormente la compró en $852 millones.

Una de las concejalas que denunció la situación en ese entonces fue la actual alcaldesa, Catalina San Martín. Ello derivó en investigaciones y declaraciones de funcionarios en el Ministerio Público, lo que hoy conlleva a que el 30 de octubre finalmente se vaya a formalizar al primero de los imputados por el caso Cesfam: al director de control de la municipalidad, Eduardo López.

Según Ciper, la Fiscalía Metropolitana Oriente solicitó al Cuarto Tribunal de Garantía una audiencia para formalizar a López, a quien se le imputa el delito de falsificación de instrumento público, por adulterar el decreto que autorizó la compra de terrenos.

El abogado patrocinante de esa acción penal, Davor Harasic, señala a Ciper que la parte querellante espera que esta sea la primera de varias formalizaciones por el caso Cesfam.

Muebles que terminaron en su domicilio: las otras destituciones en el municipio

La formalización de López se suma a otra serie de remociones que afectan al municipio.

El pasado jueves, la alcaldesa informó en el concejo municipal que tras un largo proceso sumarial (había enfrentado, al menos, cuatro sumarios), el director de compras del municipio, Pedro Carrasco.

Entre las cosas que se le acusan a Carrasco, se nombra su relación con otros casos de adquisiciones con sobreprecio, además de sus vínculos con proveedores del municipio que le facilitaban autos y otros bienes personales.

Incluso, cercanos al municipio explican que en una ocasión se decretó una compra de muebles para la Corporación Cultural de Las Condes y que estos terminaron en su domicilio, lo cual fue corroborado por Contraloría.

Así también se destituyó a Liliana Rojas, quien posterior a la suspensión de Carrasco en 2024 había quedado a cargo de la dirección.

“Estos casos más otros casos que están en investigación no significa que yo deje de confiar en los funcionarios que componen este municipio”, dijo la alcaldesa en el concejo.