Álvaro Díaz, y la llegada de 31 Minutos al Tiny Desk en octubre: “Estamos poniéndole toda nuestra concentración porque es una oportunidad única”

Hoy se anunció que 31 Minutos será parte de la reconocida serie de conciertos de Tiny Desk NPR. En conversación con The Clinic, el creador del querido programa nacional, Álvaro Díaz, valora la oportunidad y asegura que trabajarán arduamente para entregar un buen show. "Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien única y tenemos que aprovecharla", relata.

Este miércoles 17 de septiembre, se confirmó que 31 Minutos tendrá su propio concierto de Tiny Desk. El próximo 6 de octubre será el estreno de la sesión de los títeres de nuestro tan querido programa nacional que llegarán a ser parte del “Mes de la Música Latina” del Tiny Desk NPR. En conversación con The Clinic, el creador del programa y voz del personaje Juan Carlos Bodoque, Álvaro Díaz, valora la oportunidad. “Nos pone muy orgullosos”, relata.

El Tiny Desk es una serie de conciertos íntimos producidos por NPR Music que han hecho saltar al estrellato a varios artistas. Su particularidad es que las presentaciones son grabadas y toman lugar alrededor de un pequeño escritorio. Suelen durar de 15 a 20 minutos.

Álvaro Díaz subraya que presentarse en estos conciertos puede ser muy beneficioso, siempre que el artista entregue un buen show. “Si bien es un espacio acotado, el Tiny Desk ya ha dado demasiadas pruebas de lo importante que puede ser dependiendo de tu performance. Es una gran oportunidad y cómo tú aprovechas esta oportunidad es lo importante”, asegura.

El creador de 31 Minutos cuenta que se están preparando para adaptar su show a esta presentación. “Son alrededor de 15 minutos, tienes que elegir muy bien tu material. En el caso de nosotros, tenemos que adaptar esta mezcla que hacemos en vivo, de banda en vivo con títeres, a una performance en un espacio tan reducido”, explica.

“Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien específica, bien única y tienes que aprovecharla”, agrega.