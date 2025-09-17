El inesperado regreso de Cathy Barriga a la televisión: reaparecerá en entrevista exclusiva con Chilevisión mientras cumple con arresto domiciliario nocturno

Este domingo 21 de septiembre Cathy Barriga reaparecerá en una exclusiva entrevista con el programa de farándula Primer Plano. La exalcaldesa, imputada por fraude al fisco, hoy se encuentra con arresto domiciliario nocturno y se dedica a sus emprendimientos. En el programa, Barriga compartirá sus vivencias durante los cuatro años de investigación.

Este domingo 21 de septiembre la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, reaparecerá en una entrevista exclusiva con el programa de farándula “Primer Plano” de Chilevisión. Será una conversación profunda en el estudio con la hoy imputada por fraude al fisco. El programa, conducido por Julio César Rodríguez junto a un panel de periodistas, comienza en horario nocturno, después del noticiero central de Chilevisión Noticias, a las 22:30 horas.

Recordemos que actualmente Barriga se encuentra en su domicilio con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Es imputada por fraude al fisco, falsificación y uso malicioso de instrumentos públicos. Todos estos delitos vinculados a su anterior gestión en la municipalidad. La exalcaldesa insiste en su inocencia.

El arresto domiciliario nocturno le ha permitido a Barriga dedicarse a sus emprendimientos. Actualmente, dejó atrás la venta de contenido para adultos a través de redes sociales y se dedica a vender suplementos alimenticios.

A través de sus historias de Instagram, publicita varios de sus productos, siendo el principal los suplementos. También ha promocionado alimentos orientados a niños del espectro autista y un salón de uñas.

Cathy Barriga compartirá su experiencia estando privada de libertad

La intención de la entrevista es que la exalcaldesa comparta con la audiencia sus vivencias durante estos cuatro años que ha durado la investigación. Además, su experiencia estando privada de libertad.

Antes de su arresto nocturno actual, Barriga tuvo varias idas y venidas entre su hogar y el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel donde cumplía prisión preventiva. Estuvo reclusa en el centro durante 54 días.