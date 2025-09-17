Corporación Municipal de Viña del Mar deberá pagar millonaria indemnización a extrabajador por despido injustificado

El tribunal ordenó a la Corporación Municipal de Viña del Mar indemnizar con más de $76 millones a un exfuncionario despedido injustificadamente. La jueza concluyó que no hubo pruebas suficientes para acreditar las faltas imputadas.

Compartir

El Juzgado de Letras del Trabajo de Valparaíso acogió la demanda por despido injustificado interpuesta por un exfuncionario de la Corporación Municipal de Viña del Mar. De esta forma, la justicia ordenó el pago al extrabajador de una indemnización de $76.863.133.

En el fallo, la magistrada Pamela Ponce Valenzuela consideró que la parte demandada no aportó al juicio antecedentes suficientes ni aptos para acreditar los hechos expuestos en la carta de despido.

“Todos y cada uno de los hechos imputados en la carta de despido requerían para su comprobación, de antecedentes documentales que dieran cuenta en forma clara, cierta e indubitada de la efectividad de las conductas incumplidoras“, señala el fallo. “Resulta imposible a partir de estos correos, ni aún en base a aquellos en que se hacen presente errores o se plantean dudas u observaciones en relación a la información remitida o a la forma o plazos de su entrega, arribar a las conclusiones pretendidas por la demandada”, plantea la sentencia.

Por otra parte, el tribunal rechazó la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. También, la justicia acogió la acción de nulidad del despido fundado en el no pago de distintos períodos de cotizaciones previsionales por parte de la Corporación Municipal de Viña del Mar, los que se concretaron con posterioridad el 26 de agosto de 2024.

Por lo anterior, el tribunal tuvo por convalidado el despido en dicha fecha y ordenó el pago al demandante de las remuneraciones correspondientes entre el 27 de diciembre de 2023 –fecha del despido efectivo– y el 26 de agosto de 2024, cuando se pagaron dichas obligaciones.

El detalle de la indemnización

De esta forma la justicia acogió la demanda subsidiaria de despido injustificado y acción de nulidad del despido. En consecuencia, se declaró injustificado o improcedente el despido de fecha 27 de diciembre de 2023, por la causal de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato de trabajo, debiendo pagar las siguientes sumas: