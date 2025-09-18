Chomalí califica el aborto y la eutanasia como “leyes claramente injustas”: Gobierno responde hablando de “necesidad” y “aspiración”

"Atentan contra quienes el Estado debiese cuidar y proteger celosamente, los más débiles”, fue parte de lo que argumentó el arzobispo de Santiago. "Nosotros tenemos una mirada evidentemente distinta, que parte desde una necesidad de garantizar una política de salud", respondió la ministra Camila Vallejo. En tanto Manuel José Ossandón, presidente del Senado, respaldó a Chomalí y manifestó que "si hay alguien que tiene moral para levantar la voz es la Iglesia Católica".

En el marco del tradicional Te Deum Ecuménico que se lleva a cabo cada 18 de septiembre, el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, volvió a plantear su postura crítica respecto a los proyectos de ley de aborto y eutanasia.

En su homilía, Chomalí planteó lo siguiente: “Chile es un país laico, lo sabemos, pero ello no significa que los creyentes tengamos que guardar silencio cuando vemos amenazados los fundamentos de la democracia y del Estado de derecho, sobre todo cuando se pretende aprobar leyes claramente injustas como el aborto y la eutanasia, porque atentan contra quienes el Estado debiese cuidar y proteger celosamente, los más débiles”.

Asimismo, el cardenal estableció que “el peor servicio que se le puede hacer a Chile es desincentivar el matrimonio y la natalidad, o conculcar a un niño el derecho que tiene a ser concebido, gestado y criado por sus padres”.

Estas palabras del arzobispo de Santiago fueron materia de comentario por parte de las distintas autoridades que asistieron a la ceremonia que se realizó en la Catedral Metropolitana de Santiago.

De dicho modo, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, dio cuenta de la mirada “evidentemente distinta” que tienen en La Moneda respecto a la postura de la Iglesia Católica respecto a aborto y eutanasia, pero destacó el tono de respeto en el que Chomalí planteó sus argumentos.

“Es una diferencia que tenemos y es conocida, no es nueva. Y nosotros creemos que esas palabras se hacen en el marco del respeto, desde el punto de vista de una fe que no comparte esos proyectos de ley y que reclama, en el marco de un estado laico, ser escuchada”, declaró Vallejo.

La ministra Vallejo llegando al Te Deum. Foto: Agencia Uno

Tras ello, remarcó la postura del Gobierno en pos de avanzar en legislar sobre aborto y eutanasia. “Nosotros entendemos que está esa necesidad y esa aspiración. Por eso hemos dicho que el proyecto de ley tiene que abrir un diálogo y un debate. Nosotros tenemos una mirada evidentemente distinta, que parte desde una necesidad de garantizar una política de salud para mujeres que lamentablemente siguen abortando en nuestro país, algo que no desearíamos que ocurriera, pero que necesitan cierto grado de protección”, arguementó.

“O con el proyecto de eutanasia, que también ha sido impulsado por distintas comunidades como una manera distinta de entender la dignidad humana de las personas”, agregó.

Ossandón y la “moral para levantar la voz” de la Iglesia Católica

Otra autoridad que se refirió a las palabras de Chomalí fue Manuel José Ossandón, presidente del Senado. El parlamentario RN respaldó al arzobispo de Santiago desde su posición como católico. “Nosotros creemos que la vida la da Dios y se la lleva Dios”, manifestó.

“Yo respeto a los que piensan distinto, pero si hay alguien que tiene moral para levantar la voz es la Iglesia Católica, porque es la que defendió los derechos humanos en tiempos difíciles”, complementó.

Además, el presidente de la Cámara Alta criticó al Gobierno por su postura frente a los proyectos de aborto y eutanasia. “Creo que es un tremendo error político meter estos temas ahora, que causan división, y que para mí atentan contra los derechos humanos”, dijo.