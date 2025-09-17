Presidenta de la CPC celebra fallo de la Suprema en favor de Dominga: “Es clave que en las siguientes instancias las decisiones se ajusten a derecho”

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró el fallo de la Corte Suprema que rechazó los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores al proyecto Dominga. "Tras esta potente señal de la justicia y tras 12 años de trámites y judicialización, se da un paso fundamental en el camino para que se concrete la inversión de US$2.500 millones y la creación de unos 30 mil puestos de trabajo, en una zona que se caracteriza por sus elevados índices de pobreza", afirmó la líder del gran empresariado.

La presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, valoró el fallo de la Corte Suprema que descartó los recursos de casación interpuestos por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores al proyecto Dominga, de la empresa Andes Iron, confirmando la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental de la iniciativa.

En una declaración pública, la líder del gran empresariado comentó que “el reciente fallo de la Corte Suprema es una clara confirmación de que el proyecto minero-portuario Dominga cumple con la normativa vigente y con todas las exigencias ambientales para su construcción y operación”.

Luego, Jiménez menciona que “tras esta potente señal de la justicia y tras 12 años de trámites y judicialización, se da un paso fundamental en el camino para que se concrete la inversión de US$2.500 millones y la creación de unos 30 mil puestos de trabajo, en una zona que se caracteriza por sus elevados índices de pobreza”.

En ese sentido, dice que, por el bien de los habitantes de la comuna de La Higuera, de la Región de Coquimbo, y del país en general, “resulta clave que en las siguientes instancias las decisiones se ajusten a derecho y se prioricen los estándares ambientales con criterio técnico, por sobre cualquier consideración política”.

“En momentos en que hay consenso sobre la necesidad de dar un fuerte impulso al crecimiento y la inversión, esperamos que la autoridad sea consistente a la hora de permitir inversiones sostenibles que traen progreso a los chilenos, como es el caso de Dominga”, agrega.

Finalmente, la titular de la CPC dijo que “el largo y engorroso proceso que ha debido enfrentar Dominga es una clara demostración de la urgente necesidad de contar en nuestro país con un proceso de evaluación ambiental más transparente y técnico, que permita que los proyectos que cumplen con las exigencias que la institucionalidad define puedan desarrollarse sin trabas”.