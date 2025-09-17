Poliestirec, la empresa que desde el sur de Chile se decidió a convertir toneladas de plumavit en vibrantes pinturas

Desde la región de Los Lagos, Carlos Santibáñez comenta cómo surgió la idea de crear pinturas a base de plumavit reciclado. En conversación con The Clinic, aseguró que "el mayor obstáculo que ha tenido el proyecto es generar el cambio de conciencia dentro de las empresas constructoras inmobiliarias".

Desde la Región de Los Lagos, la empresa Poliestirec decidió construir un modelo de economía circular al convertir residuos de plumavit para ayudar al medio ambiente. Cuentan con productos como esmalte al agua, anticorrosivo doble, impermeabilizante elastomérico, látex extracubriente y fungicida.

Explican que el objetivo de la empresa es reducir significativamente el impacto ambiental, valorizando los descartes y despuntes que se generan de la instalación de este material como aislante térmico en las edificaciones, evitando así que se conviertan en desechos, contaminando ríos, lagos o vertederos.

El gerente general y fundador de Poliestirec, Carlos Santibáñez, explicó a The Clinic que han logrado reciclar más de 18 toneladas de plumavit. “Suena harto, pero en nuestra región es poquito”, recalca en relación a la contaminación que suele existir en la zona.

La creación de Poliestirec

Santibáñez recordó que la empresa “nació de un concurso de innovación que hizo la Constructora Axis junto con Corfo y Cámara Chilena de la Construcción además la Inmobiliaria Altas Cumbres. Esto fue en Puerto Montt, que al fin y al cabo era cómo valorizar los residuos de la Región de Los Lagos”.

“Nosotros tenemos grandes volúmenes de plumavit en la zona y dijimos ‘¿Qué podemos hacer con esto?’. Dentro de eso, comenzamos a buscar y en YouTube donde encontramos varias formas de hacer como un impermeabilizante con plumavit y encontramos una empresa mexicana que ya lo hacía hace muchos años. Ahí presentamos este proyecto como idea”, añadió.

Tras tener la idea, la presentaron en el concurso y lo ganaron. “La empresa Axis nos acompañó en una postulación a un fondo de Corfo, siendo ellos los que aportaban de forma pecuniaria. Ganamos este fondo y logramos estar más de un año investigando y desarrollando nuestros productos para luego salir al mercado“, detalló.

Del plumavit a la pintura

Con respecto a cómo convierten el plumavit en pintura, Santibáñez comenta que “nosotros tomamos este residuo, lo diluimos con un líquido hasta que se transforma como una especie de miel. A ese líquido se le va agregando EPS, que es plumavit, hasta que se forma una especie de miel. Esa miel se trata, se limpia, para que quede cristalina y eso se transforma en un ligante, que es como el corazón de una pintura”.

“El ligante es el alma de la pintura y nosotros, en vez de usar un ligante que venga del extranjero, utilizamos este ligante que desarrollamos nosotros. Pero todo nace desde un proceso muy simple, que es transformar en líquido ese residuo sólido que era el plumavit. De ahí para adelante ya es todo bastante más simple, porque un líquido es mucho más fácil trabajarlo”, detalla.

El fundador de Piliestirec añade que “nosotros partimos siendo una empresa de reciclaje, por así decirlo. Nos presentábamos como tal, como empresa de reciclaje ¿Qué pasó? Nos llegaba mucho plumavit, teníamos un galpón lleno y no teníamos cómo sacar ese plumavit. Entonces estuvo mucho rato esa transición, hasta que nos dimos cuenta dijimos ‘no, nosotros no somos una empresa de reciclaje, somos una empresa de pintura que tiene el sistema de reciclaje’. Ahí comenzamos a aumentar recién ese volumen de venta, y por lo tanto comenzamos a aumentar el volumen de reciclaje. Los primeros años reciclábamos una tonelada”.

“El país está dando un vuelco hacia la sostenibilidad”

Consultado sobre cuál ha sido el mayor obstáculo al momento de iniciar el proyecto, detalla que “fue el generar el cambio de conciencia dentro de las empresas constructoras inmobiliarias. Es difícil cambiar lo que sirve, y las empresas constructoras ya tienen un sistema con unas marcas propias, con las especificaciones técnicas para ese tipo de elementos, considerando solamente esas marcas de pintura. Tener que abrir ese espacio. el decir ‘tengo un producto igual de bueno, con la misma calidad, pero además que tiene un tremendo beneficio medioambiental’, ha sido bien difícil”.

“Miramos el futuro con harta esperanza porque encontramos que el país está dando un vuelco hacia la sostenibilidad. Entonces, eso promueve que las empresas se atrevan a usarte. Por ejemplo, los proyectos de comités de vivienda, las viviendas sociales, a las empresas les dan puntos si es que las licitaciones proyectan con productos que son reciclados. La industria también está valorizando mucho eso para poder darle un plus a su producto final industrial”, destaca.

También invitó a la gente “a que participe y crea que los elementos que son de material reciclado son igual de buenos y mejores muchas veces que los otros productos. Si ellos aportan, todos van a aportar a que esto sea algo más grande todavía y que tengamos mayor conciencia ambiental y nuestro planeta lo va a agradecer”.