“Para mí todo es reciclable”: La historia de la emprendedora de Quintero que transforma plásticos en arte desde los cinco años

Desde su taller en Quintero, Paulina Maturana transforma tapas y botellas de plástico en adornos, llaveros y hasta muñecas. A los cinco años comenzó a vender su arte en el colegio, que hacía a partir de plásticos de los cigarros de su padre. 38 años después, se mantiene en el oficio y hoy es la principal fuente de ingresos para su familia. La Fundación Desafío Levantemos Chile está realizando una campaña para ayudarla a adquirir una máquina trituradora de plástico que le permita ampliar su producción y mejorar su calidad de vida.

Paulina Maturana, una mujer de 43 años, logró convertir el reciclaje en la principal fuente de ingresos para su familia. La emprendedora transforma restos, usualmente de plástico, en piezas únicas, como llaveros, adornos, y pequeñas muñecas, las que llama “negritas”, hechas de papel de diario. Esa tapa o botella que sueles botar, es el punto de partida que permite a Paulina realizar su arte desde su hogareño taller en Quintero, Valparaíso.

“Yo reciclo y vendo desde que tengo cinco años”, relata la emprendedora. De pequeña, “le sacaba el plástico de los cigarros a mi papá, o agarraba una cintita cualquiera, y la vendía a diez pesos en el colegio”. Paulina creció rodeada de una familia muy creativa, sus hermanas son artistas y modistas, y su padre, albañil: “Él usa cualquier palito, cualquier cosa y lo modifica y hace algo bonito”.

La emprendedora da una segunda vida a todo. Si ya no usa una prenda, como un collar, lo desarma y utiliza sus piezas para crear algo nuevo. “Para mí todo es reciclable”, asegura Paulina. Su mayor motivación al trabajar es su familia, especialmente su hijo que vive con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Paulina lucha cada día para poder brindarle el apoyo especializado que necesita.

La mujer hace todas sus piezas a mano. Su aspiración para sostener de mejor manera su emprendimiento es poder comprar una trituradora de plástico industrial. “Con ella, podría procesar mucho más material, convertirlo en nueva materia prima y así… ¡uf!, hacer crecer mis producciones. Podría hacer mejores piezas, más grandes, ¡hasta muebles reciclados me imagino!”, relata.

La máquina le permitiría acelerar sus tiempos y, por ende, poder aceptar más pedidos. “Significaría tener una estabilidad que hoy no tengo, asegurar el futuro de mi hijo, poder costear sus terapias sin tanta angustia. Sería la herramienta para asegurar un futuro más estable para mi familia, haciendo lo que amo, que es crear y reciclar“, añade.

“Su ayuda, por pequeña que parezca, para mí es un mundo”: La iniciativa de Desafío Levantemos Chile para que Paulina adquiera la máquina que necesita

La emprendedora es parte del proyecto “A Mí Sí Me Importa”, de la Fundación Desafío Levantemos Chile. Esta iniciativa busca “mejorar la calidad de vida de personas con necesidades puntuales” a través del “crowdfunding social más grande de Chile”. Un pequeño aporte puede ayudar a que Paulina consiga comprar su máquina, que le permitiría hacer crecer su negocio y tener más estabilidad económica para su familia.

“Su ayuda, por pequeña que parezca, para mí es un mundo. Esta máquina no es un lujo, es la oportunidad de salir adelante, de trabajar más y mejor. Es la llave para un futuro más tranquilo para mi hijo. Les pido que crean en mí, que vean el valor del reciclaje y del esfuerzo”, hace un llamado Paulina.

La Fundación llama a donar en el siguiente link: Desafío Levantemos Chile | Fundación de emergencia | Juntos levantemos Chile. Hasta ahora, han logrado recaudar $650.000 pesos de un total de $3.000.000.