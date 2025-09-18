Del Bar Victoria a la Yein Fonda con Álvaro Henríquez: el despliegue dieciochero de Jeannette Jara en el inicio de la campaña

La abanderada oficialista ha puesto énfasis en la celebración de las Fiestas Patrias en el inicio oficial de la campaña de los candidatos presidenciales. La exministra del Trabajo se ha exhibido bailando cueca y compartiendo con artistas, como el líder de Los Tres Álvaro Henríquez. En ese modo "dieciochero" lanzó una crítica a José Antonio Kast por un viajar a Europa encima de las festividades. "Cuando uno ama su patria, uno al menos respeta eventos como estos", dijo Jara. Eso sí, es preciso consignar que el líder del Partido Republicano regresó al país durante la madrugada del 17 de septiembre.

Los candidatos presidenciales han desplegado diferentes acciones y mensajes en el marco del arranque oficial de la campaña, el que se produjo este miércoles 17 de septiembre. En ese contexto, la abanderada oficialista, Jeannette Jara, ha optado por entrar en un claro modo “dieciochero”.

En ese contexto, la exministra de Trabajo eligió el Bar Victoria, recinto emblemático de la cueca ubicado en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, para dar el vamos oficial a su campaña.

En el evento en el que estuvo acompañada por dos de sus contendores en las primarias (Carolina Tohá y Gonzalo Winter), Jara se exhibió bailando cueca y compartiendo con artistas, entre ellos los comediantes Rodrigo Salinas y Bombo Fica.

En ese contexto, Jara recalcó el hecho de estar lanzando la campaña en el marco de un nuevo 18. Y de paso, aprovechó de lanzar una crítica contra José Antonio Kast, a raíz de un viaje a Europa del líder republicano encima de las Fiestas Patrias.

“Ha sido un año bien curioso, porque se lanza la campaña presidencial el mismo día que celebramos a nuestra patria. Y qué bonito es estar lanzado esta campaña presidencial, y esta semana dieciochera, que nos encontramos en las fondas, compartimos una empanada, algunos otras cosas también, desde el Bar Victoria, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda y desde Chile. No como Kast que está en el extranjero. Así de patriota”, dijo Jara en su discurso en el recinto ubicado en Avenida Carlos Valdovinos.

“Quiero decir eso porque cuando uno ama su patria, uno al menos respeta eventos como estos”, insistió la militante del Partido Comunista.

Eso sí, es preciso consignar que José Antonio Kast regresó durante la madrugada del 17 de septiembre a territorio nacional, después de una breve gira por Europa, en la que concretó una cita con la primera ministra italiana Giorgia Meloni.

Foto: Agencia Uno

El apoyo de Álvaro Henríquez a Jeannette Jara

Ya en la noche del 17 de septiembre, Jeannette Jara se trasladó hasta el Parque Ciudad Empresarial, en la comuna de Huechuraba, para asistir a la jornada inaugural de la Yein Fonda 2025.

Ahí la carta del oficialismo compartió con asistentes, como también con músicos de The Skatalites y en especial con Álvaro Henríquez, el líder de Los Tres y fundador de la Yein Fonda.

“Gracias Álvaro Henríquez or la invitación y el apoyo. El ambiente de la Yein Fonda y su gente nos recuerda que la unidad y las propuestas son el camino para construir un Chile mejor”, escribió la propia Jeannette Jara al dar cuenta del encuentro con el músico oriundo de Concepción.

Henríquez también tuvo palabras tras el encuentro con Jara. “Una visita ilustre , espero que sea la próxima presidenta. Conversamos y nos reímos mucho, muy buena onda”, expresó el líder de Los Tres y Los Pettinellis.

Cabe recordar que un día antes del inicio oficial de la campaña, Jeannette Jara también marcó otro momento dieciochero, al asistir a la inauguración de las Fondas del Parque O’Higgins en la comuna de Santiago. Ahí se le vio bailando cueca con el ministro de Educación Nicolás Cataldo.

Jara y Johannes Kaiser fueron los únicos candidatos presidenciales que aceptaron la invitación y dijeron presente el martes 16 de septiembre en el Parque O’Higgins.