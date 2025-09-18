“Nos envenenaron con discursos extremos”: el enfado de Republicanos con Matthei por incluir a Luis Silva en video no oficial de campaña

A través de redes sociales circuló un nuevo spot de Matthei en el que critica al Gobierno y los dos procesos constitucionales de los últimos años, además de cuestionar a los políticos “extremos”, como Rodrigo Rojas Vade y Daniel Stingo. En una versión, sin embargo, aparecía también el exconsejero Luis Silva. Se trataba de un video que no tenía el visto bueno del comando y que por lo mismo consideran como no oficial.

“Que la alegría le gane a la división. Feliz 18!”. Ese es el mensaje que dejó la candidata Evelyn Matthei luego de publicar un nuevo video en sus redes sociales, en el cual hace un llamado a evitar los extremos políticos y realiza una crítica al Gobierno y a los dos procesos constitucionales impulsados en los últimos años.

“Los chilenos sentimos que nuestro país perdió el rumbo. Sentimos mucho miedo. Miedo de salir a la calle, miedo porque el sueldo no alcanza para llegar a fin de mes. Y lo más grave, perdimos la esperanza”, dice la exalcaldesa en la grabación.

El video continúa con una crítica a los políticos extremos, que, dice Matthei, “nos envenenaron con discursos llenos de odio, que invitaban a considerar a otros compatriotas como enemigos”.

Si bien el spot subido a las redes oficiales de Matthei incluye en ese momento unas tomas en las que aparecen los exconvencionales Rodrigo Rojas Vade y Daniel Stingo, en un video que circuló en redes sociales se aprecia una versión en la que además se muestra al exconsejero constitucional Luis Silva (Partido Republicano).

Contactados en el comando de Matthei, explicaron que esa mencionada versión que circuló en redes no se trata de un video oficial porque no fue subido por ninguna de las cuentas oficiales de la candidata. Además, precisaron que la versión en la que aparecía Luis Silva nunca contó con el visto bueno del comando.

Eso sí, en el video oficial publicado por las cuentas de Matthei, la candidata realiza precisamente una crítica al segundo proceso constitucional, el cual tuvo dominio de representantes del partido que apoya al candidato José Antonio Kast.

“Y luego el otro extremo sintió que por fin era su turno y trabajando sin escuchar a nadie, fracasó rotundamente. Los extremos son un fracaso”, dice ahí la exalcaldesa.

El enfado de Republicanos con Matthei

Al interior del Partido Republicano cundió el enfado por la versión del video que incluye la imagen de uno de sus vicepresidentes.

El diputado Agustín Romero divulgó en sus redes publicaciones de usuarios que condenaban el contenido de la grabación.

“Inmoral y absolutamente falta de ética ¿qué más te queda por perder Evelyn Matthei?

Avergüénzate, si te queda vergüenza”, decía la publicación de la cuenta de Verónica Welkner, retuiteada por el diputado republicano.

“Si esto no es incitación al odio, no sé cómo podría llamarlo. El profe Silva nunca ha mentido, ni ha sido agresivo con nadie siempre con respeto usa las herramientas de la razón”, decía otro mensaje de la cuenta de Verónica Velasco, también compartida por Romero.

A su vez, el concejal republicano por Colina Carlos Alberto Andrews expresó: “Una vergüenza la deshonestidad de Evelyn Matthei… No todo vale! Que también ponga en su franja cómo, a espalda de los chilenos, negociaron, sin preguntar, y nos embutieron un segundo proceso constitucional, junto con bajar los quórum constitucionales y gastarse $150 mil millones de todos”.

En el entorno de Luis Silva, no obstante, desdramatizaron la situación y valoraron que el video oficial finalmente no lo considerara.